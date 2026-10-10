VIDEO: Captan ataque de tigre a un hombre en pleno zoológico; murió en el lugar

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un zoológico ubicado cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra.

La víctima sufrió heridas de gravedad y falleció en el lugar, pese a los esfuerzos de los equipos médicos que acudieron para atender la emergencia.

¿Cómo fue el ataque del tigre?

La Policía de South Yorkshire informó que recibió el reporte del incidente a las 13:35 horas del 10 de octubre, luego de que se alertara sobre la presencia de un hombre dentro del recinto de los tigres.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que lo llevaron a ingresar al área restringida, aunque confirmaron que sus familiares ya fueron notificados de lo ocurrido.

A man has jumped into a tiger enclosure at The Yorkshire Wildlife park!



No reports yet, as to whether he survived or not, apart from gun shots were fired & the park has been closed with heavy police & ambulance presence 🤦🏾‍♀️



I don’t even want to ask, how or why? #YWLP pic.twitter.com/H7il8rc9eN — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) October 10, 2026

Después del incidente, el Yorkshire Wildlife Park confirmó que sus protocolos de actuación fueron puestos en marcha de inmediato y que los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

¿Qué le pasó al tigre?

Es normal que, cuando algunas personas ingresan al área de los felinos, estos son sacrificados para rescatarlas.

Pero en este caso, las autoridades aclararon que el tigre involucrado no sufrió lesiones durante el suceso, pues permaneció dentro de su recinto y no representa una amenaza para el público en general.

La administración del parque anunció el cierre de sus instalaciones durante el resto del sábado y toda la jornada del domingo.

¿Por qué ingresó el hombre al recinto de los tigres?

Aún no se ha revelado la razón por la que el hombre ingresó al área de los tigres, sin embargo, la investigación continúa bajo la responsabilidad de la Policía de South Yorkshire, mientras el parque mantiene suspendido el acceso de visitantes.

Las autoridades reiteraron que no existe un peligro general para la población y que los familiares de la víctima cuentan con apoyo especializado.