Era actor y grabó todo: Revelan identidad y nuevo video del hombre que fue atacado por un tigre

El zoológico Yorkshire Wildlife Park de Inglaterra se volvió viral en los últimos días por ser el escenario donde un tigre atacó a un hombre que ingresó a su recinto.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 10 de octubre, cuando en redes sociales se viralizó el momento en el que el involucrado está frente al felino. Su muerte fue confirmada horas más tarde por las autoridades de la ciudad y aunque no revelaron su identidad, medios de comunicación de Inglaterra informaron su nombre y profesión.

¿Quién es el hombre que fue atacado por el tigre?

Medios de comunicación ingleses como The Sun y BBC revelaron que el hombre víctima del ataque del tigre fue identificado como William Chapman, un joven de 25 años que se desempeñaba como actor.

De hecho, participó en distintas producciones de televisión durante su infancia, destacando la película “May Contain Nuts” y la serie “Historia reales”.

#ReinoUnido | ¿Cómo terminó dentro de la jaula del tigre? Un hombre de aproximadamente 22 años habría saltado desde una pasarela hasta el recinto de los tigres en un zoológico de Inglaterra. Ahí fue atacado por Altai, un tigre siberiano, y perdió la vida El felino salió ileso y no será sacrificado. El zoológico cerró mientras las autoridades investigan lo ocurrido. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

Hasta el momento no se han dado a conocer las razones por las que William Chapman saltó al refugio de los tigres, sin embargo, en redes sociales circula un video que él mismo grabó muy cerca del ejemplar que minutos después acabó con su vida.

William Chapman grabó al tigre antes del ataque

En un video difundido por la BBC se puede ver el momento en el que William Chapman ya está dentro del refugio de los tigres, pues él mismo grabó al felino que minutos después lo atacó.

En el clip de aproximadamente 5 segundos, se observa al animal durmiendo en una zona de sombra, mientras se escuchan a varias personas impresionadas y pidiendo ayuda para que lo saquen del lugar.

This is the video William Chapman recorded on his phone after he jumped into the enclosure, making his way to approach the Tiger that was resting on top of the shed, the video is believed to have been posted on his instagram shortly after.



People’s disbelief can be heard in… pic.twitter.com/EtUNGfuhQk — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) October 13, 2026

Cuando las autoridades recibieron el reporte ya era demasiado tarde, pues aunque los equipos de emergencia llegaron al lugar de los hechos, el hombre de 25 años ya se encontraba sin vida.

