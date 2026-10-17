VIDEO: ¡Se ve hasta el pie! Captan a unidad de la SEMEFO circulando con un cadáver a la vista

Una grabación en Ciudad Obregón, Sonora, puso en medio de la polémica al Servicio Médico Forense (SEMEFO), pues en el video se ve a una unidad de la dependencia recorrer las calles con la puerta trasera abierta, lo que permite ver parte de los restos humanos que llevaba en su interior.

Las imágenes muestran como, mientras la camioneta continúa con su trayecto, queda a la vista lo que parece ser el pie de una persona fallecida.

¿Cómo debe trasladar la SEMEFO un cadáver?

El transporte de cadáveres requiere de procedimientos especializados de la SEMEFO para prevenir riesgos sanitarios y garantizar un trato digno a las personas fallecidas, además del respeto a sus familiares.

Si se trata de cuerpos vinculados con una investigación, es necesario evitar alteraciones que puedan comprometer los indicios que serán examinados por los especialistas.

Para cumplir con estas funciones, los vehículos deben contar con un espacio apropiado para transportar los cuerpos y mantenerlos separados de la cabina del conductor.

#CAJEME | Un conductor captó en video una unidad de #SEMEFO en Ciudad Obregón que circulaba con una abertura en la puerta trasera y se alcanzaba a observar el pie de un cuerpo sin vida. @fgjesonora pic.twitter.com/ECRyTTRiqt — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) October 16, 2026

Otra medida consiste en colocar los cadáveres en bolsas especiales para su traslado, con el objetivo de contener posibles fluidos y facilitar su manejo.

El video captado en Sonora y compartido en redes sociales rompe las normas de higiene y seguridad establecidas por el propio Servicio Médico Forense.

¿Qué consecuencias hay para la SEMEFO tras el video?

Si las autoridades determinan que hubo una falla en el procedimiento, deberán establecer las circunstancias del traslado y valorar las posibles responsabilidades conforme a las disposiciones aplicables.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora aún no ha ofrecido una explicación pública sobre las circunstancias en las que fue captada la unidad.

Tampoco se ha dado a conocer si el caso será revisado por las autoridades o si existen medidas para identificar a los responsables de las condiciones en las que circulaba el vehículo, aunque los familiares del fallecido podrían solicitar que se inicie la investigación correspondiente.

