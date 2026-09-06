Notas
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Estados Unidos emite alerta de seguridad en Nogales; esto dice la Mesa de Seguridad de Sonora
EU emite alerta de seguridad y restringe desplazamientos en Nogales, Sonora, por amenazas. Las autoridades mexicanas responden y refuerzan la vigilancia.
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El incendio del ring en el CUM de Sonora suma otro detenido y una nueva pista
El nuevo detenido por el incendio en el ring del CUM en Hermosillo, Sonora también es investigado por un homicidio ocurrido recientemente en la capital del Estado.
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Pipa vuelca y deja peligroso derrame químico en carretera de Sonora
El derrame químico alcanzó el asfalto y unos 200 metros de suelo natural; autoridades trabajan para conocer el alcance de la afectación en Sonora.
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Médicos dejan sin consulta a pacientes para protestar en el IMSS de Cajeme, Sonora
Personal del IMSS en Cajeme exige una solución mientras pacientes reportan afectaciones en sus consultas por las condiciones dentro de la unidad.
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Alerta en Sonora: detectan primer caso de gusano barrenador a días de reabrir la frontera al ganado
Sonora registró su primer caso de gusano barrenador, a tan solo cinco días de que se reanude la exportación de ganado a Estados Unidos.
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Encuentran tres cuerpos abandonados en Hermosillo, Sonora; todo apunta a crimen pasional
Este 9 de agosto, la Fiscalía de Sonora aclaró que continúan en las investigaciones del hallazgo de tres cuerpos abandonados en una camioneta en Hermosillo; todo apunta a crimen pasional.