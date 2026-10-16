Frenan exportación de ganado de Sonora a Estados Unidos por un animal con fiebre aftosa

La exportación de ganado de Sonora hacia Estados Unidos quedó suspendida temporalmente este viernes 16 de octubre, luego de que durante una inspección se detectara una lesión en un animal que podría coincidir con síntomas de fiebre aftosa.

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó que especialistas del Centro de Investigación en Salud Animal (CPA) tomaron una muestra que será enviada a un laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, para descartar la enfermedad.

La lesión también podría corresponder a estomatitis vesicular, un padecimiento que, de acuerdo con el comunicado de la organización, no representa un riesgo zoosanitario.

¿Por qué suspendieron la exportación de ganado de Sonora?

La medida se tomó como precaución, debido a que la fiebre aftosa es una enfermedad de reporte obligatorio ante las autoridades sanitarias.

Mientras se conocen los resultados de laboratorio, la Unión Ganadera activó un protocolo preventivo para reducir posibles riesgos. Entre las acciones está el regreso a su lugar de origen del ganado que permanecía en las instalaciones de la estación cuarentenaria.

También se bloqueará temporalmente durante 60 días, a través del Registro Electrónico de Movilización (REMO), al ganado destinado a exportación, según lo informado por la UGRS.

¡Frenan exportación de ganado a EU! Sonora suspendió temporalmente los envíos luego de detectar en un ejemplar una lesión compatible con síntomas de fiebre aftosa. Si las pruebas resultan negativas, la exportación se reanudará el próximo martes. https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/YCGyP0bfnE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 16, 2026

¿Cuándo se reanudará la exportación de ganado a Estados Unidos?

La reanudación dependerá de los resultados de laboratorio. Si las pruebas descartan la presencia de fiebre aftosa, las actividades de exportación podrían retomarse el próximo martes 20 de octubre, conforme al calendario de citas de la Unión Ganadera.

Por ahora, la organización también realiza labores de limpieza y desinfección en las instalaciones de la estación cuarentenaria.

¿Qué pidió la Unión Ganadera de Sonora a los veterinarios?

El presidente de la UGRS, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, hizo un llamado a los médicos veterinarios para reforzar las inspecciones del ganado desde su lugar de origen y reportar oportunamente cualquier lesión o síntoma sospechoso.

La presencia de una lesión no confirma por sí misma un caso de fiebre aftosa. Por ello, el resultado de laboratorio será clave para determinar si la suspensión puede levantarse en los próximos días.