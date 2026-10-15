La captura de “El Mayo” Zambada detonó nuevas investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos y el narco

La captura y el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos marcaron un punto clave en las investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el narcotráfico.

La información forma parte de una serie documental que aborda la caída del narcotraficante, quien llegó a ser uno de los más buscados de la historia.

Tras su detención, agencias de inteligencia estadounidenses han reunido información sobre presuntos narcopolíticos mexicanos. De acuerdo con lo expuesto, la jueza Katherine Polk señaló que el volumen de datos requiere tiempo para ser procesado, mientras que el presidente Donald Trump anunció que se aproxima una ofensiva contra los cárteles del narcotráfico en México.