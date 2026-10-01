Notas
-
¿Quién es "Mayito Flaco"? Uno de los 16 hijos de "El Mayo" Zambada
El nombre del hijo de “El Mayo” Zambada resonó esta semana por un informe de la DEA; ¿quién es “El Mayito Flaco” el heredero que ahora controla a La Mayiza y es parte de la guerra en Sinaloa.
-
¿Quiénes son los jefes de plaza y lugartenientes de "Mayito Flaco"? Nombres, fotos y apodos
Estados Unidos identificó a jefes de plaza y lugartenientes aliados de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, para controlar “La Mayiza” en el país.
-
Esta es la casa de cambio que "Mayito Flaco" usa para lavar dinero con transacciones espejo: ubicación y nombre
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, lava el dinero de “La Mayiza” usando una casa de empeño en México: ubicación y cómo es el lugar que usa.
-
El "Mayito Flaco" está en CDMX, asegura la DEA; emite ficha de búsqueda
La DEA emitió una ficha de búsqueda contra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, e identificó su última ubicación en la Ciudad de México. Conoce los detalles.
-
El supuesto hotelero que financia la guerra contra "Los Chapitos": el aliado clave de "Mayito Flaco"
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, sigue opera con el apoyo de personajes, entre ellos, un supuesto hotelero quien da dinero al servicio del cártel.
-
El nuevo dato y foto del hijo de "El Mayo Zambada": EU revela información de "Mayito Flaco"
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada”, actualmente preso en Estados Unidos, país que reveló datos del capo.