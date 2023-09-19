¿Baloo? Oso se ‘cuela’ en parque Disney y provoca el cierre de atracciones

Un oso negro se 'coló' al parque de diversiones Disney World, en Orlando, Florida, hecho que obligó al cierre de áreas y atracciones del parque Magic Kingdom; el sitio es uno de los más visitados en todo el mundo y quedó restringido durante varias horas para encontrar al animal.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida informó que esta mañana, cuando el parque Magic Kingdom abría sus puertas, personal de la institución se percató de un avistamiento de oso cerca de la zona de atracciones, justo por donde caminan los visitantes.

Por este motivo, ordenó a los responsables del parque tomar precauciones y permitir el ingreso del personal especializado para comenzar la captura y reanudar los servicios en el mítico parque de Disney World.

Capturan a osa en parque Magic Kingdom

Unas horas después del incidente, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida informó que el oso fue capturado sin inconvenientes y fue reubicado para evitar un accidente en el parque Magic Kingdom.

Nearly half of Disney World's Magic Kingdom Park in Florida shut down Monday after a black bear was spotted in a tree and safely captured. https://t.co/spzm0emH05 pic.twitter.com/QLwCprRh0V — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 18, 2023

"En la mayoría de los casos, lo mejor es darles a los osos su espacio y que se muevan por su cuenta, pero dada esta situación, el personal capturó al animal y está reubicando al oso fuera del parque a un área dentro o alrededor del Bosque Nacional de Ocala”, declaró la comisión.

Niño murió al interior de parque de Disney

En los últimos años es cada vez más común que autoridades reporten el hallazgo y retiro de animales de los parques de Disney World, en Orlando, Florida, esto tras el penoso incidente ocurrido en 2016, fecha en que un niño de dos años murió al ser atacado por un caimán.

En esa ocasión, el niño se encontraba jugando en una playa del Grand Floridian Resort and Spa de Disney cuando el caimán se acercó y lo arrastró a un lago. Su padre intentó rescatarlo, pero no pudo hacer nada; el cuerpo del niño Lane Thomas Graves fue encontrado 16 horas después.

Desde entonces, la empresa que administra los parques se coordina con autoridades de Florida para evitar que en los hoteles y parques de Disney se registren ataques de animales contra los visitantes.