Capturan en Tecámac a segundo implicado en el asesinato del exregidor de Reynosa

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con la Fiscalía del Estado de México, detuvieron este jueves 9 de abril de 2026 a Ángel “N”, identificado como el presunto autor material del homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, exregidor de Reynosa, Tamaulipas.

El crimen, ocurrido el 6 de diciembre de 2025 en un inmueble de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, fue esclarecido mediante una investigación técnica que incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia y seguimiento pericial, permitiendo la identificación de dos sujetos que ingresaron al sitio del ataque.

Tras su captura en el municipio de Tecámac, Ángel “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se suma al proceso judicial de Yael “N”, el primer implicado detenido días después del evento, consolidando así el avance de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para evitar la impunidad en el caso del joven político de 27 años.

Caen dos implicados en asesinato de regidor de Reynosa



Autoridades detuvieron a Ángel “N” y Yael “N”, señalados como probables responsables del homicidio del regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Nicolás Vicente, ocurrido en diciembre de 2025.



De acuerdo con las… pic.twitter.com/faU8ZxeL7Y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

Cronología y detenciones clave

La resolución del caso ha dependido de una coordinación interinstitucional que permitió vincular a dos personas con el delito de homicidio calificado. Mientras que la captura de Ángel “N” es reciente, el proceso contra el primer coautor ya presentaba avances por otros delitos.

Mientras que Ángel "N" fue detenido el 9 de abril de 2026 en Tecámac, Estado de México y Yael "N" fue detenido en flagrancia por cohecho y delitos contra la salud, actualmente se encuentra vinculado a proceso.

Investigación y peritaje técnico

De acuerdo con los informes de la FGJ CDMX, la identificación de los probables responsables se logró gracias a la integración de diversas herramientas de inteligencia. El Ministerio Público y el personal pericial acreditaron que ambos sujetos accedieron juntos al domicilio de la colonia Tabacalera el día del asesinato. Las líneas de investigación incluyeron:

Análisis de video: Seguimiento de las rutas de entrada y salida de los sospechosos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Seguimiento de las rutas de entrada y salida de los sospechosos en la alcaldía Cuauhtémoc. Declaraciones: Entrevistas directas con testigos presenciales y del entorno de la víctima.

Entrevistas directas con testigos presenciales y del entorno de la víctima. Colaboración estatal: El cruce de información con autoridades del Estado de México para la ubicación de los objetivos fuera de la capital.

Impacto político y judicial

El asesinato de Brayan Nicolás Vicente Salinas, quien destacaba como una figura joven en la política de Reynosa, generó una fuerte exigencia de justicia tanto en Tamaulipas como en la Ciudad de México. El exregidor fue atacado fuera de su entidad de residencia, lo que inicialmente complicó las líneas de investigación. La Fiscalía capitalina subrayó que, aunque ambos imputados ya enfrentan a la autoridad judicial bajo cargos de homicidio calificado, se mantendrá el principio de presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.