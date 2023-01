Capturan a mando de la SSC acusado de disparar a mujer que lo rechazó

Carlos, el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acusado de balear a una mujer policía tras su rechazo a tener relaciones sexuales con él, finalmente fue detenido la noche del pasado miércoles 25 de enero de 2023.

El imputado, sub campeón nacional de entrenadores de tiro con indicativo Ocelotl Gama, fue trasladado al Reclusorio Sur donde está a disposición del juez que lo requiere.

Este día se llevará a cabo la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión y la de imputación en contra del exmando del Agrupamiento Fuerza de Tarea, cuerpo élite de la SSC.

El mando de la SSC ya contaba con orden de aprehensión

Hace un mes Fuerza Informativa Azteca dio a conocer en exclusiva la historia de injusticia. El presunto delincuente contaba con orden de aprehensión desde hace más de un año y la Fiscalía de Justicia capitalina no lo había localizado.

De acuerdo con la investigación, en octubre de 2019 Carlos presuntamente le exigió favores sexuales a Berenice, mujer que había ingresado a la SSC seis meses antes.

“Yo le dije que no, que no iba a la Secretaría a trabajar por tener relaciones, yo iba por trabajo, que estaba casada y tenía mis niñas y él me dijo así: ‘a mí me vale lo que tú me digas, a mí nadie me dice que no, tú vas a ser para mí’”, recordó la agente en entrevista.

Al siguiente día Berenice fue a trabajar a las instalaciones del Agrupamiento Ocelotl de la SSC, estaba con aproximadamente 50 policías, entre ellos Carlos, un mando experto en tiro que encabezaba una práctica con armas de fuego y les ordenó a todos que se quitaran el chaleco antibalas.

“Nos quitó el chaleco. Él nos estuvo enseñando medidas de seguridad de las armas… cuando nos estaba enseñando de las cortas … él dijo que iba a hacer el tiro de precisión… y él se dirigió a mí y denotó el arma”, es la narración de Berenice, quien no pudo contener las lágrimas.

Aunque estaba rodeada de policías ninguno detuvo al que disparó. “Me disparó con toda intención porque un día antes yo le había dicho que yo no quería nada con él”, aseguró.

SSC no cumplimentó el procedimiento correspondiente

La mujer recuerda que nadie pidió una ambulancia, le quitaron su celular y asegura que tampoco redactaron el informe policial homologado que se elabora ante un posible hecho delictivo.

La bala que la atravesó perforó el hígado y aunque el pronóstico médico era reservado intentó denunciar el acoso sexual, pero advirtió que los abogados de la SSC no se lo permitieron argumentando que la carpeta de investigación ya había sido iniciada por el delito de lesiones.

“No, no me dejaron que pusiera mi demanda ante acoso sexual o ante la agencia 50. A él sí le brindaron apoyo, a él le mandaron los licenciados en cuanto pasó eso”, agregó.

Fue hasta dos años después, ante su insistencia en el ministerio público para exigir justicia que se reclasificó el delito de lesiones a tentativa de homicidio; sin embargo, asegura que la investigación no se hizo con perspectiva de género.

“Es evidente que se ha llevado a cabo una mala investigación por parte de las autoridades; aunado a posteriormente a los hechos que parecerían en venganza por no haber accedido a las pretensiones de un superior jerárquico, entonces cuando existen este tipo de temas pues se debe ya de hacer una investigación con perspectiva de género”, subrayó Anaid Valero, investigadora y abogada penalista.

La mujer tiene miedo porque asegura que las autoridades tampoco le brindaron a ella la protección a víctimas que hay para estos casos.

“Que la Fiscalía General de Justicia pues investigue evidentemente con perspectiva de género, a efecto de descartar”, precisó Anaid Valero.

“Todo lo que yo hacía supuestamente no se sabía y de repente desapareció. Sí tengo miedo de que me vaya a buscar, yo sí siento y sé que lo están encubriendo”, advirtió la policía madre de dos niñas.

Cada mañana cuando ella sale de casa se quiebra y llora al escuchar a sus hijas.

“Ya no vayas a trabajar mamá, porque te van a volver a disparar”, son las súplicas de las menores de edad. “Yo me hago fuerte y les digo que no, que no me va a pasar nada, pero por dentro sí tengo mucho miedo”.

Cabe destacar que se solicitó a la SSC una postura sobre las acusaciones en contra del mando, pero no hubo respuesta.