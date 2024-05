Abogado de oficio, ¿qué es y cómo solicitarlo en CDMX?

En la Ciudad de México, cuando una persona es señalada por la presunta comisión de algún delito, un juez emitirá una orden de aprehensión contra el presunto responsable, o bien, podría ser que alguien sea sorprendido en flagrancia de un hecho delictivo o tras suscitarse alguno, será detenido por agentes o policías.

Las autoridades deberán leer a la o las personas que fueron detenidas sus derechos constitucionales, quienes posteriormente serán presentadas ante una agencia del Ministerio Público correspondiente o juez en algún reclusorio, para definir su situación jurídica.

En el proceso, la persona presuntamente implicada en cierto delito tiene derecho a un abogado, ya sea que él busque a uno privado o bien, desee ser representado por un abogado de oficio, pero ¿qué es y cómo solicitarlo en la Ciudad de México?

Abogado de oficio en CDMX, ¿qué es?

El Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su inciso B habla sobre los derechos de una persona imputada, es decir, quien presuntamente participó en un delito pero que no podrá ser acusada hasta que una autoridad así lo determine.

Ahora bien, la Fracción VIII del inciso B de dicho artículo indica que una persona imputada “tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público” y “también tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.

Un abogado de oficio también es conocido como defensor público y como litigantes, están especializados en diferentes ramas del Derecho para defender de forma gratuita a alguna persona que ha sido imputada y que no tiene los medios para pagar una defensa privada de algún despacho.

La abogada Nathali Hernández Islas, explicó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que toda persona imputada tiene derecho a una defensa adecuada de un abogado, el cual puede elegir libremente y “esto puede ser desde que lo detienen”, pero en caso de que la persona no quiera un abogado particular, se le asignara uno de oficio, pues “no puede haber un imputado que no tenga un abogado” y el defensor público lo hará obligatorio.

“Una vez que se inicie el proceso y que se perciba en la carpeta de investigación que no tiene un abogado particular, el juez va a requerir que se le designe un defensor público; es un trámite interno, se gira un oficio y desde ese momento tendrá el derecho de ser defendido debidamente”, detalló la abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México y académica en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

¿Cómo solicitar un abogado de oficio en CDMX?

La Ley Federal de Defensoría Pública en su Artículo 2 establece que “el servicio de defensoría pública será gratuito” y “se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo y de manera obligatoria”.

Además, señala el Artículo 5 de esta ley, que “para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico se requiere":

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Ser licenciado en Derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente;

III. Tener como mínimo tres años de experiencia profesional en las materias relacionadas con la prestación de sus servicios;

IV. Gozar de buena fama y solvencia moral;

V. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes, que para tal efecto implemente la Escuela Federal de Formación Judicial;

VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año

VII. En cuanto a la permanencia, no incurrir en deficiencia técnica manifiesta o reiterada ni incumplir los deberes propios del cargo. Esta disposición será aplicable a todos los servidores públicos del servicio civil de carrera.

Un defensor público está obligado a “vigilar el respeto a los derechos humanos y sus garantías de sus representados; así como promover el juicio de amparo respectivo o cualquier otro medio legal de defensa, cuando aquellos se estimen violentados”, indica el Artículo 6, Fracción IV de la misma ley.

Por ejemplo, para solicitar un abogado en materia Civil, si una persona desea

un abogado, pero no cuenta con los recursos económicos para pagar el servicio de este, puede acudir a los Juzgados Civiles de la Ciudad de México en Avenida Niños Héroes 132, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Carmen Lluvia Campa Morales, docente FES Aragón, comentó a FIA que lo ideal es que cuando una persona dese solicitar este tipo de apoyo legal, acuda temprano a dichas instalaciones.

Para abrir un expediente respecto a la petición de un defensor público, la persona que necesite dicha defensa tiene que contar con su credencial de elector vigente y un comprobante de domicilio.

Ahora que si se trata de una persona detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, explicó Carmen Lluvia Campa Morales, el abogado de oficio se asigna en automático y se le hace saber a la persona retenida, que si cuenta con un abogado privado puede presentarlo, pero si no es así, el Estado le asignará uno de oficio.