Capturan a escolta del vidente Farath Coronel asesinado en Cuautitlán

Un hombre identificado como Elías "N" fue detenido como presunto asesino del vidente Farath Coronel, conocido como "La Diabla, hallado sin vida.

El cuerpo de la víctima fue localizado dentro de una casa en

el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, este viernes 4 de septiembre de 2026.

Detenido por muerte de Farath Coronel era su escolta

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la noche de este viernes que Elías "N" desempeñaba funciones de elemento de seguridad de la víctima.

Tras su aprehensión será puesto a disposición del Agente del Ministerio Público para que resuelva su situación jurídica luego ser señalado como presunto autor material del homicidio.

#Detenido. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron a Elías "N", investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad JGBTIQ+, identificado como "Farath" y/o "La Diabla", hechos ocurridos esta mañana en el municipio de #CuautitlánIzcalli.



El… pic.twitter.com/o7tiiTJ74h — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 5, 2026

¿Qué se sabe del homicidio de Farath Coronel?

Farath Coronel era un conductor de televisión y radio que fue encontrado sin vida al interior de su casa, localizada en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli.

Era conocido como “El Brujo Mexicano”, pero este día fue hallado con heridas de bala.

Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía del Edomex para levantar el cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Horas antes de que se confirmara la detención de Elías "N", las autoridades analizaron imágenes de cámaras de seguridad con las que contaba la casa, así como las que se encuentran en los alrededores.

Por estos hechos se inició una carpeta de investigación y hasta el momento no se ha informado cuál será el posible móvil de los hechos que causaron la muerte de “El Brujo Mexicano”.

