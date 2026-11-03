Carlos Manzo, Fernando Villavicencio; dos hombres, dos países, un destino trágico

Carlos Manzo y Fernando Villavicencio, el primero asesinado hace justo un año la noche del 2 de noviembre, y el segundo el 9 de agosto de 2023, uno mexicano otro peruano. En ambos casos, prevalece la impunidad, pues a pesar del tiempo se desconoce quién está detrás de sus muertes.

En el caso de Manzo, alcalde de Uruapan, hay más de 30 detenidos, pero a decir se su vuida y hoy alcaldesa del mismo municipio, Grecia Quiroz, aun se desconoce quién ordenó la muerte de este hombre que se atrevió a decir la verdad.

Mientras que en el caso de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de Ecuador asesinado a solo 11 meses de la primera vuelta de las elecciones, se habla de varios detenidos, pero de varios sicarios asesinados en prisión antes de poder hablar sobre el crimen.

Dos países, dos hombres que se atrevieron a decir que no a grupos de poder, pero en ambos casos se desconoce quién está detrás de esos crímenes.

periodista de investigación y candidato presidencial de Ecuador,

periodista de investigación y candidato presidencial de Ecuador,

