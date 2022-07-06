VIDEO: Carlos Santana se desmaya en pleno concierto en Michigan

El legendario músico mexicano de 74 años Carlos Santana sufrió este martes una emergencia médica durante una presentación en Michigan. Se desmaya en pleno concierto.

Según un comunicado de su equipo directivo publicado en su página oficial de Facebook, Santana fue "superado por el agotamiento por el calor y la deshidratación".

Video: Se desmaya Carlos Santana en pleno concierto

Se presentaba en el Pine Knob Music Theatre

Estaba actuando en el Pine Knob Music Theatre, un anfiteatro al aire libre en Clarkston.

Las temperaturas en Clarkston alcanzaron los 33 grados centígrados este martes, una temperatura muy superior al promedio.

llevaba unos 40 minutos de concierto

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | Se desvanece Carlos Santana en el escenario durante un concierto. Lo sacaron en camilla.



Información en desarrollo...https://t.co/noAEh6fimB#CarlosSantana pic.twitter.com/7ycOc26LJH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 6, 2022

Carlos Santana llevaba unos 40 minutos de concierto y acababa de comenzar una canción que trataba sobre la alegría y el amor cuando sufrió el desmayo.

En videos compartidos por seguidores, el músico aparece sentado en la esquina del escenario y deja de tocar la guitarra.

Mientras el personal médico atendía a Santana, el equipo del escenario levantó una lona negra para bloquear la vista del escenario.

Mientras lo sacaban del escenario, se escucha a los seguidores en un video animando al músico.

El espectáculo quedaba cancelado

Los responsables del concierto avisaron entonces de que el resto del espectáculo quedaba cancelado y se pidió rezar por Santana a causa de "un asunto médico serio".

Aproximadamente unos veinte minutos después de que Santana se desmaya, fue llevado al departamento de emergencias en McLaren Clarkston para observación y está bien", se lee en el comunicado en su página de Facebook.

El mensaje de Carlos Santana

Carlos Santana publicó un breve mensaje a sus fans en Facebook: "gracias por sus preciosas oraciones…. Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé".

El guitarrista de 74 años se sometió a un "procedimiento de corazón no programado", aseguró el presidente de Universal Tone Management, Michael Vrionis, sin dar detalles.

"Cuando vuelva a tocar sabrán que lo haré al 150 por ciento. No aparecería en el escenario a menos que pudiera hacerlo", comentó el guitarrista en su video.

El músico tenía programado actuar con Earth, Wind, and Fire el miércoles por la noche en Pensilvania, pero ese concierto se pospuso ahora, según el comunicado.

