AMLO entregará informe a padres de Carlos Tomás Aranda, desaparecido en Canadá

Tras la desaparición del mexicano Carlos Tomás Aranda ocurrida el pasado 7 de julio en la localidad de Osoyoos, Columbia Británica, Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que el gobierno federal mexicano ya tiene un informe de la investigación que han seguido las autoridades canadienses y será en las próximas cuando se le entregue a sus familiares.

"Ya nos enviaron un informe. Hoy lo dio a conocer en la reunión del gabinete la secretaria Alicia Bárcena, que está presentando la policía de Canadá", señaló.

Asimismo dijo: "La policía de Canadá dio este informe y se le va a entregar a los padres, posiblemente el día de hoy, sobre todo lo que sucedió y lo que se está haciendo, estamos trabajando en eso y vamos a continuar con la investigación hasta encontrar algo".

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¿Qué pasó con Carlos Tomás Aranda, desaparecido en Canadá?

Carlos Tomás Aranda desapareció el pasado 7 de julio en la ciudad de Osoyoos tras viajar con un amigo desde Oaxaca. Ese mismo día, el hermano de Carlos recibió una llamada de parte de un amigo con quien se fue a Canadá y le comunicó que no aparecía.

"Ángel argumenta que él se quedó dormido y Carlos se quedó conviviendo con esas dos personas. Nosotros, a través de investigaciones que hemos hecho por nuestra cuenta, supimos que la única vez que se vio a mi hermano fue por las cámaras de vigilancia del lobby de un hotel, a 30 minutos del área de convivencia. Llegó pidiendo auxilio y agitado”, mencionó Josué, hermano de Carlos.

La Interpol emitió una ficha amarilla para intentar localizar al mexicano de 30 años; sin embargo, la familia de Carlos desconfía de las autoridades estadounidenses, pues cuestionan su actuar en la investigación.

Este lunes, el presidente López Obrador dio a conocer que se daría el informe del joven a los padres, por lo que no podía dar más detalles.