¿Qué ha pasado con el mexicano Carlos Aranda, desaparecido en Canadá?

Por el caso de Carlos Aranda, mexicano desaparecido en Canadá, Berenice Díaz Cevallos, cónsul general de México en Vancouver, se reunió con la policía de Osoyoos para continuar la búsqueda y localización del mexicano.

Tras casi 40 días de su desaparición, no se ha tenido noticias sobre el paradero del mexicano. Fue el día 7 de julio que el hermano de Carlos recibió una llamada de parte de un amigo con quien se fue a Canadá y le comunicó que su hermano no aparecía.

El Jefe de @OIBDC, Clarence Louie, confirmó a la Cónsul General su apoyo y compromiso para proseguir con la búsqueda de Carlos Aranda y conceder el permiso para búsquedas adicionales#CarlosTeBuscamos #CarlosTeEstamosBuscando@SRE_mx @aliciabarcena @r_velascoa @vcalva @EmbaMexCan pic.twitter.com/Ocdp5glkFD — Consulmex Vancouver (@ConsuladoMexVan) August 11, 2023

¿Cómo desapareció Carlos Tomás Aranda?

“El día 7 de julio yo recibo una llamada de parte del amigo de mi hermano, Ángel, quien se fue con él a Canadá. Me comunica que mi hermano no aparece y que se dispone a poner una denuncia ante las autoridades. Posteriormente, narra la historia de que ellos habían conocido a dos personas una semana antes, Omar y Antonio; ellos tuvieron una convivencia el día jueves, en la noche”, explicó Josué para el equipo de Hechos AM en días pasados.

Continúan esfuerzos del Gobierno de México en búsqueda de Carlos Aranda🎥⬇️



📌La Cónsul General realizó visita a Osoyoos para sostener reuniones con autoridades, jefe de reserva, organizaciones y comunidad en la zona.#CarlosTeEstamosBuscando@aliciabarcena @r_velascoa @vcalva pic.twitter.com/TOJV39THWz — Consulmex Vancouver (@ConsuladoMexVan) August 12, 2023

Tras la primera comunicación del amigo de Carlos Tomás, este le comentó a su hermano que ya no supo del joven, pues se había quedado dormido y habían perdido comunicación.

"Ángel argumenta que él se quedó dormido y Carlos se quedó conviviendo con esas dos personas. Nosotros, a través de investigaciones que hemos hecho por nuestra cuenta, supimos que la única vez que se vio a mi hermano fue por las cámaras de vigilancia del lobby de un hotel, a 30 minutos del área de convivencia. Llegó pidiendo auxilio y agitado”.

Hay ficha amarilla para la localización de Carlos Aranda

La Interpol emitió una ficha amarilla para intentar localizar al mexicano de 30 años. Su familia tiene desconfianza de las autoridades canadienses, pues tanto el padre, Octavio, como su hermano, Josué, cuestionan su actuar en la investigación de Carlos Tomás.

El Consulado de México en Vancouver informó poco después de la desaparición de carlos Aranda que se había comunicado con la Real Policía Montada de Canadá para iniciar un protocolo de búsqueda.