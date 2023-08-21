¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 21 de agosto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto en vivo de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Becerril (AMLO) para este lunes 21 de agosto.

Sigue la conferencia mañanera de AMLO:

Avances en Tren Maya

Maité Ramos, directora general de Alstorm dijo que se han hecho 42 pruebas estáticas y 24 dinámicas a los trenes que han llegado al taller y cochera de Cancún.

Al corte del 21 de agosto, en el Tramo 2 se han recuperado 4 mil 410 bienes inmuebles, 171 bienes muebles “relativamente íntegros” y 310 mil 465 fragmentos de cerámica, según lo presentado por el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto.

AMLO habla de las manifestaciones en contra de los libros de texto de la SEP

Sobre el caso donde fueron quemados libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), AMLO dijo que tenían derecho de manifestarse; sin embargo, estaban equivocados.

El presidente López Obrador dijo que libros de texto serán distribuidos en estados donde no se han presentado controversias constitucionales: “Se van a distribuir en donde no hay amparos y ya están distribuidos y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases”.

AMLO dice que libros de la SEP no llegarán a estados que pusieron freno

El mandatario dijo que los libros de texto no se distribuirán donde hay amparos y que el próximo lunes tendrán enlace desde la mañanera para mostrar los estados que repartieron el material y cómo están los libros en las escuelas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que #libros de texto serán distribuidos en estados donde no se han presentado controversias constitucionales pic.twitter.com/WruTwAMRtV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2023

AMLO sostuvo una llamada con Bernardo Arévalo

El presidente López Obrador sostuvo una llamada telefónica con Bernardo Arévalo, quien ganó la elección presidencial de Guatemala.

“Ayer hablé con él y quedamos encontrarnos una vez que ya esté como presidente electo y que haya cooperación y podamos ayudarnos mutuamente”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ sostuvo una llamada telefónica con Bernardo Arévalo quien ganó la elección presidencial de #Guatemala pic.twitter.com/XKBQeET0nA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2023

López Obrador habló acerca de la desaparición de Carlos Tomás en Canadá

Tras la desaparición del mexicano Carlos Tomás Aranda ocurrida el pasado 7 de julio en la localidad de Osoyoos, Columbia Británica, Canadá, el gobierno federal mexicano ya tiene un informe de la investigación que han seguido las autoridades canadienses y será en las próximas cuando se le entregue a sus familiares.

"La policía de Canadá dio este informe y se le va a entregar a los padres, posiblemente el día de hoy, sobre todo lo que sucedió y lo que se está haciendo, estamos trabajando en eso y vamos a continuar con la investigación hasta encontrar algo", dijo.

#EnLaMañanera | Tras la desaparición del mexicano Carlos Tomás Aranda ocurrida #Canadá el gobierno federal mexicano ya tiene un informe de la investigación que han seguido las autoridades canadienses y será en las próximas cuando se le entregue a sus familiares pic.twitter.com/e4n04lxCJy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 21, 2023

AMLO destaca que no dejará obras de infraestructura inconclusas

El morenista afirmó que no quiere dejar obras de infraestructura inconclusas, como es el caso del Istmo de Tehuantepec, pues "tiene mucho futuro y va a ayudar mucho a la comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico”.

AMLO afirma que revirtió la caída de producción de petróleo

El jefe del Ejecutivo señaló que la producción de petróleo iba en picada, hasta su llegada al poder. Expuso en una gráfica que de 2004 a 2018 cayó considerablemente. "Ahora tenemos petróleo, salimos de esas crisis”, dijo.

López Obrador descarta que Zoé Robledo contienda por la gubernatura de Chiapas

AMLO informó que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, no saldrá de su cargo para contender por la gubernatura de Chiapas rumbo a las elecciones 2024.