Lo más destacado del carnaval de Brasil en la CDMX

Este domingo 19 de febrero se llevó a cabo el Paseo Dominical "Muévete en Bici", donde también se vivió el carnaval de Brasil en la Ciudad de México (CDMX). Esto es lo más destacado del desfile organizado por la Embajada de Brasil en México.

En coordinación con el Centro Cultural de Brasil-México y la Secretaría de Movilidad Integrada impartieron clases de baile de Samba y Frevo, ritmos brasileños, en la columna del Ángel de la Independencia en CDMX.

Cabe destacar que el carnaval de Brasil en la CDMX es uno de los desfiles más esperados por los ciudadanos, pues pueden disfrutar de actividades y de riqueza cultural de otro país.

Por su parte, el gobierno de la CDMX invitó a la población a celebrar el carnaval de Brasil, donde explicó que este es el mayor espectáculo del mundo en donde la gente baila y se disfraza en las calles.

"Ven disfrazado, trae a tu mascota, tu bici en modo carnaval y disfruta, habrá muchas sorpresas", señaló. Todas las actividades fueron gratuitas y de ambiente familiar.

Por primera vez el Carnaval de Brasil en el #MuéveteEnBici 🚲💃🏽🎊 gracias a @BrasilnoMexico y @CCBrasilMexico



Un paseo lleno de música, baile y diversión 🇧🇷



Todavía puedes seguir rodando con nosotros, tienes hasta las 14:00 horas 🕑 pic.twitter.com/u5ZqLeDupn — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) February 19, 2023

Este 19 de febrero a las 11:00 horas se celebró el carnaval de Brasil y comenzó en el Ángel de la Independencia en la CDMX. Asimismo, el desfile abarcó Paseo de la Reforma y hasta Avenida de los Insurgentes.

Los asistentes pudieron disfrutar de música en vivo al ritmo de la Samba y Frevo, donde también hubo clases de baile. La Semovi aclaró que por primera vez el carnaval de Brasil se llevó a cabo en el paseo dominical "Muévete en Bici".

Cabe destacar que el desfile en la CDMX terminó a las 14:00 horas aproximadamente.

Fecha del carnaval de Brasil 2023

El carnaval de Brasil en la CDMX se dio en una fecha clave del desfile en Brasil, pues el pasado viernes 17 de febrero y hasta el sábado 25 de febrero en 2023.