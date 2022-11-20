Camión arrolla a joven durante desfile en Carolina del Norte

Una joven murió tras ser arrollada por un camión durante el desfile en Carolina del Norte, Estados Unidos, y el conductor ya fue detenido.

La víctima, cuya identidad aún no se revela, pertenecía a un grupo de danza que participaba en el desfile navideño de Raleigh que se realizaba en calles de Carolina del Norte.

A sad beginning of the holiday season in Raleigh NC.



At least one injured at the Raleigh Christmas Parade when a driver lost control of his truck towing a dance troupe float & accidentally hit someone. pic.twitter.com/SiWOpJ2QTz — Christopher Webb🇺🇸VOTE (@cwebbonline) November 19, 2022

Testigos indicaron que el conductor gritó a los participantes del desfile que se quitaran del camino, pero embistió a la joven víctima. De forma inmediata se suspendió el desfile de navidad en Carolina del Norte.

Detienen a conductor por incidente en desfile de Carolina del Norte

El conductor del camión fue detenido. Se trata de Landen Christopher Glass, de 20 años de edad, quien enfrenta cargos que incluyen manejar de forma imprudente y portar un arma de fuego, entre otros delitos.

Tras el incidente en el desfile, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, lamentó el incidente que causó la muerte de la joven.

Kristin and I are devastated about the tragedy at today’s Raleigh Christmas Parade. In a joyous season on what should be a happy day, we instead mourn for this family and their friends as we keep them in our prayers. - RC — Governor Roy Cooper (@NC_Governor) November 19, 2022

“Kristin y yo estamos devastados por la tragedia en el Desfile de Navidad de Raleigh de hoy. En una temporada alegre en lo que debería ser un día feliz, en lugar de eso lloramos por esta familia y sus amigos mientras los mantenemos en nuestras oraciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que varios participantes en el desfile tratan de detener el vehículo.

A medida que el camión se aceleraba, se observa a voluntarios saltar y sacar a las personas que estaban en sus caminos para que evitaran ser atropelladas.

Raleigh Christmas Parade ems making way through street. pic.twitter.com/R9UxI2SKQE — Diana Jasany (@dianajasany) November 19, 2022

Varias personas empujaban en contrasentido al camioneta para evitar que avanzara más.

Una de las jóvenes que estaba delante del vehículo relató que escuchó algunos bocinazos y cuando volteó casi tenía la camioneta sobre las espaldas.