VIDEO: Amanecer violento en CDMX; volcaduras y choque de un auto de lujo mientras usted dormía

La madrugada en la Ciudad de México se vio sacudida por una serie de percances viales que movilizaron a los cuerpos de emergencia en las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan. El incidente más aparatoso ocurrió en la Calzada de Tlalpan, a la altura de Santa Úrsula Coapa, donde un joven de 20 años volcó su auto deportivo tras presuntamente participar en carreras clandestinas. Este y otros hechos ocurrieron mientras usted dormía en la CDMX.

Simultáneamente, el lujo y el exceso de velocidad se encontraron en Paseo de la Reforma, en las Lomas de Chapultepec, cuando una unidad de alta gama destrozó un parabus y un poste de luz. Finalmente, la racha de colisiones cerró en los carriles centrales de Periférico Sur, donde un choque entre dos vehículos dejó a un conductor lesionado y afectó la circulación por más de una hora, evidenciando una jornada crítica para la seguridad vial en las arterias más importantes de la capital

Volcadura en el sur de la ciudad

#AlertaVial Camionetas colisionan y dejan un joven lesionado



Fuerte percance automovilístico en las inmediaciones de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan.



Dos camionetas que circulaban con dirección al sur de la CDMX protagonizaron un choque por alcance sobre la… pic.twitter.com/cmcAdbcfpX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

A pesar de que el coche derrapó y quedó completamente volteado sobre el pavimento, el conductor, un hombre de cerca de 20 años de edad, logró sobrevivir al impacto.

Paramédicos que acudieron al sitio realizaron una valoración médica y determinaron que el joven solo presentaba contusiones leves, por lo que no fue necesario ingresarlo a un centro hospitalario.

Mientras los agentes policiales custodiaban el perímetro para permitir las maniobras de retiro del auto, el personal de la compañía de seguros llegó al lugar para gestionar los daños derivados del percance.

Choque de auto de alta gama contra mobiliario urbano en Paseo de la Reforma

En otro punto de la ciudad, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, un vehículo de gama alta protagonizó un fuerte choque contra la infraestructura pública.

El incidente tuvo lugar en Paseo de la Reforma, cerca del cruce con la avenida Explanada en la colonia Lomas de Chapultepec. La persona al volante perdió el control del coche y se proyectó directamente contra la estructura de un parabus. En su camino, el automóvil también derribó un poste de luminaria metálica.

Aparatosos choques sacuden Tlalpan y Las Lomas 🚨🏎️



Dos incidentes protagonizados por vehículos deportivos de alta gama movilizaron a los cuerpos de emergencia en distintos puntos de la CDMX, dejando cuantiosos daños materiales y cierres viales temporales.



El primer percance… pic.twitter.com/YybbGbIcgc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

La emergencia requirió la presencia inmediata de integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos y especialistas de Protección Civil, quienes se encargaron de mitigar riesgos y asegurar el área para remover los restos del vehículo siniestrado.

Pese a lo aparatoso de la colisión y los severos daños materiales, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, evitando así la necesidad de desplegar ambulancias o traslados médicos.

Choque y detenciones en el Periférico Sur

La jornada de incidentes concluyó en la alcaldía Tlalpan, específicamente en la colonia Isidro Fabela. Sobre los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de la calle 11 Oriente, dos vehículos particulares colisionaron de forma lateral. Este choque provocó que un joven de 25 años resultara con diversas contusiones, lo que requirió la intervención del Escuadrón de Rescate.

Por su parte, elementos de la policía de la capital procedieron con la detención de los dos conductores involucrados para presentarlos ante las instancias correspondientes y esclarecer la responsabilidad de cada uno en el choque. Las labores de limpieza y el retiro de los autos provocaron afectaciones en la circulación con rumbo al oriente durante un tiempo estimado de 1 hora.

