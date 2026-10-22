EN VIVO: ¿Qué carreteras están bloqueadas HOY? Accidentes y tráfico este 22 de octubre
Madres buscadoras retiraron el bloqueo en la México-Toluca tras más de 36 horas; consulta aquí accidentes y bloqueos de las carreteras de México este jueves.
Sigue aquí EN VIVO el reporte de las carreteras de México hoy, jueves 22 de octubre, con información sobre bloqueos, accidentes viales, lluvias y afectaciones al tránsito para que tomes precauciones antes de salir a carretera.
¿Hay cierres en carreteras HOY? Bloqueos y accidentes este 22 de octubre
Volcadura de pipa en la carretera Pachuca-Sahagún
Se cierra la cualidad en la carretera de Pachuca-Sahagún, luego de que una pipa cargada con combustible se volcara a la altura de Tlanalapa.
Reportan accidente en el Libramiento Noroeste de Monterrey
Se registró un accidente vial cerca del kilómetro 028+100 de la carretera Libramiento Noroeste de Monterrey, con dirección a Monterrey. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre personas lesionadas o las causas del percance. Se recomienda conducir con precaución al aproximarse a la zona.
#TomePrecauciones en #NuevoLeón se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km.028+100, de la carretera Libramiento Noroeste de Monterrey, con dirección a Monterrey, N.L., Atienda indicación vial. https://t.co/h7ljDscDnn— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 22, 2026
Lluvia moderada en la autopista México-Cuernavaca
Se registra lluvia moderada en la autopista México-Cuernavaca, entre los kilómetros 19 y 27. Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, disminuir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos ante el pavimento mojado.
Liberan la carretera México-Toluca tras más de 36 horas de bloqueo
Madres buscadoras retiraron el bloqueo en la carretera México-Toluca luego de más de 36 horas de protesta, tras reunirse con las autoridades y llegar a un acuerdo. La circulación fue liberada, por lo que se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a las condiciones del tránsito en la zona.
¡Liberan la México-Toluca tras más de 36 horas de bloqueo! 🚗 Madres buscadoras y colectivos exigían avances en investigaciones de desapariciones y una reunión con el fiscal José Luis Cervantes. Tras el encuentro, las autoridades prometieron avances y los manifestantes retiraron el bloqueo El reporte de @oscar_mendoza31 en #HechosContigo con @_NinaAndrade y @jzarzap 📺— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2026