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EN VIVO: ¿Qué carreteras están bloqueadas HOY? Accidentes y tráfico este 22 de octubre

Madres buscadoras retiraron el bloqueo en la México-Toluca tras más de 36 horas; consulta aquí accidentes y bloqueos de las carreteras de México este jueves.

Carreteras en México
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Escrito por: Andrea Zárate, Iveth Ortiz

Sigue aquí EN VIVO el reporte de las carreteras de México hoy, jueves 22 de octubre, con información sobre bloqueos, accidentes viales, lluvias y afectaciones al tránsito para que tomes precauciones antes de salir a carretera.

¿Hay cierres en carreteras HOY? Bloqueos y accidentes este 22 de octubre

Volcadura de pipa en la carretera Pachuca-Sahagún

Se cierra la cualidad en la carretera de Pachuca-Sahagún, luego de que una pipa cargada con combustible se volcara a la altura de Tlanalapa.

Reportan accidente en el Libramiento Noroeste de Monterrey

Se registró un accidente vial cerca del kilómetro 028+100 de la carretera Libramiento Noroeste de Monterrey, con dirección a Monterrey. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre personas lesionadas o las causas del percance. Se recomienda conducir con precaución al aproximarse a la zona.

Lluvia moderada en la autopista México-Cuernavaca

Se registra lluvia moderada en la autopista México-Cuernavaca, entre los kilómetros 19 y 27. Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución, disminuir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos ante el pavimento mojado.

Liberan la carretera México-Toluca tras más de 36 horas de bloqueo

Madres buscadoras retiraron el bloqueo en la carretera México-Toluca luego de más de 36 horas de protesta, tras reunirse con las autoridades y llegar a un acuerdo. La circulación fue liberada, por lo que se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a las condiciones del tránsito en la zona.

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