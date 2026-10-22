EN VIVO: ¿Qué carreteras están bloqueadas HOY? Accidentes y tráfico este 22 de octubre

Se registró un accidente vial cerca del kilómetro 028+100 de la carretera Libramiento Noroeste de Monterrey, con dirección a Monterrey. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre personas lesionadas o las causas del percance. Se recomienda conducir con precaución al aproximarse a la zona.

#TomePrecauciones en #NuevoLeón se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km.028+100, de la carretera Libramiento Noroeste de Monterrey, con dirección a Monterrey, N.L., Atienda indicación vial. https://t.co/h7ljDscDnn — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 22, 2026