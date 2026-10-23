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EN VIVO: ¿Qué carreteras están bloqueadas HOY? Accidentes y tráfico este viernes

Un percance en el kilómetro 46 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, podría afectar la circulación. Consulta aquí los bloqueos.

Carreteras en México
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Escrito por: Andrea Zárate, Oscar Morales

Sigue aquí EN VIVO el estado de las principales carreteras de México, los accidentes, bloqueos y afectaciones viales de este viernes 23 de octubre. Mantente al tanto de las actualizaciones sobre las autopistas más concurridas y otras vías para planificar tu ruta y evitar contratiempos.

¿Qué carreteras presentan bloqueos HOY 23 de octubre?

Accidente en la México-Querétaro

Se reportó un accidente en el kilómetro 46 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona y mantenerse atentos a las indicaciones viales.

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