EN VIVO: ¿Qué carreteras están bloqueadas HOY? Accidentes y tráfico este viernes
Un percance en el kilómetro 46 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, podría afectar la circulación. Consulta aquí los bloqueos.
Sigue aquí EN VIVO el estado de las principales carreteras de México, los accidentes, bloqueos y afectaciones viales de este viernes 23 de octubre. Mantente al tanto de las actualizaciones sobre las autopistas más concurridas y otras vías para planificar tu ruta y evitar contratiempos.
¿Qué carreteras presentan bloqueos HOY 23 de octubre?
Accidente en la México-Querétaro
Se reportó un accidente en el kilómetro 46 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona y mantenerse atentos a las indicaciones viales.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoQuerétaro, km 46, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) October 23, 2026