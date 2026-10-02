Carreteras de México EN VIVO: cierres y accidentes que afectan la circulación HOY 2 de octubre

Tráiler volcado en la #México-#Querétaro exhibe la vulnerabilidad vial



La caída de un tráiler con más de 20 toneladas de jabón líquido sobre una vivienda en #CuautitlánIzcalli, en el #Edomex, vuelve a encender los focos rojos sobre la imprudencia vial y la falta de garantías en… pic.twitter.com/fGjSeaa73n