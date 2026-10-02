Carreteras de México EN VIVO: cierres y accidentes que afectan la circulación HOY 2 de octubre
Sigue las principales incidencias viales registradas este jueves en las carreteras de México, con información sobre cierres de circulación y accidentes
Sigue aquí EN VIVO las actualizaciones sobre las condiciones de las carreteras de México. En esta cobertura te informaremos sobre accidentes viales, cierres parciales o totales, afectaciones a la circulación y otros incidentes registrados en las principales autopistas del país.
¿Cómo operan las carreteras hoy 2 de octubre? Consulta lo más relevante del día
Cierre en la autopista México-Querétaro
Se encuentran cerrados los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, a la altura de Lechería, en dirección a la Ciudad de México, debido a las maniobras que se realizan para retirar un tráiler que volcó durante la madrugada
Tráiler volcado en la #México-#Querétaro exhibe la vulnerabilidad vial— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026
La caída de un tráiler con más de 20 toneladas de jabón líquido sobre una vivienda en #CuautitlánIzcalli, en el #Edomex, vuelve a encender los focos rojos sobre la imprudencia vial y la falta de garantías en… pic.twitter.com/fGjSeaa73n
Caos en la autopista Cuernavaca-Acapulco
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 325, con dirección a Cuernavaca, debido a un accidente vial
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) October 2, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 325, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (caída de motociclista). Maneja con precaución.