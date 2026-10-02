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Carreteras de México EN VIVO: cierres y accidentes que afectan la circulación HOY 2 de octubre

Sigue las principales incidencias viales registradas este jueves en las carreteras de México, con información sobre cierres de circulación y accidentes

Carreteras México
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Escrito por: Andrea Zárate, Alejandra Gómez

Sigue aquí EN VIVO las actualizaciones sobre las condiciones de las carreteras de México. En esta cobertura te informaremos sobre accidentes viales, cierres parciales o totales, afectaciones a la circulación y otros incidentes registrados en las principales autopistas del país.

¿Cómo operan las carreteras hoy 2 de octubre? Consulta lo más relevante del día

Cierre en la autopista México-Querétaro

Se encuentran cerrados los carriles laterales de la autopista México-Querétaro, a la altura de Lechería, en dirección a la Ciudad de México, debido a las maniobras que se realizan para retirar un tráiler que volcó durante la madrugada

Caos en la autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 325, con dirección a Cuernavaca, debido a un accidente vial

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