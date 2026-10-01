EN VIVO: ¡Fatal accidente en la México-Pachuca! Pipa choca y una persona muere en el lugar
Consulta los accidentes en las carreteras de México; persona murió tras un choque múltiple en la México-Pachuca, donde estuvo involucrada una pipa.
Sigue en este EN VIVO las noticias de las carreteras de México, con información sobre accidentes, choques, cierres, bloqueos y afectaciones a la circulación. Autoridades y servicios de emergencia atienden distintos incidentes; te contamos cuáles son las vialidades afectadas y dónde se registra tráfico para que tomes precauciones.
¿Cómo circulan las carreteras en México HOY 1 de octubre?
Accidente en la autopista del Sol
Se registra afectación en la México-Acapulco, tras un fuerte accidente con dirección hacia Acapulco.
No se han reportado personas muertas ni lesionadas.
Elementos de Tránsito Estatal brindan atención y apoyo vial ante un accidente vehicular registrado en el kilómetro 320 de la Autopista del Sol, en el sentido México–Acapulco.— SSPGRO (@SSPGro) October 1, 2026
Debido a las labores de atención, el carril se encuentra cerrado en su totalidad, mientras personal de… pic.twitter.com/cQADDb4niF
Accidente en la Autopista México-Pachuca
Una pipa se vio involucrada en un choque múltiple sobre la Autopista México-Pachuca, a la altura de El Frontón, en Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, una persona murió a consecuencia del accidente.
Los servicios de emergencia trabajan en la zona, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular por este punto.
#AlertaVial | ¡Carambola en la México-Pachuca deja una persona sin vida!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026
Una pipa estuvo involucrada en un choque múltiple en el kilómetro 15+200 de la Autopista México-Pachuca, a la altura de El Frontón, en #Ecatepec.
Toda la información: https://t.co/mNlXFHGQic pic.twitter.com/z9GxMiGT2n