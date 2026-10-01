EN VIVO: ¡Fatal accidente en la México-Pachuca! Pipa choca y una persona muere en el lugar

Una pipa se vio involucrada en un choque múltiple sobre la Autopista México-Pachuca, a la altura de El Frontón, en Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, una persona murió a consecuencia del accidente.

Los servicios de emergencia trabajan en la zona, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular por este punto.