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EN VIVO: ¡Fatal accidente en la México-Pachuca! Pipa choca y una persona muere en el lugar

Consulta los accidentes en las carreteras de México; persona murió tras un choque múltiple en la México-Pachuca, donde estuvo involucrada una pipa.

Accidente en la México-Pachuca
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Escrito por: Andrea Zárate, Alejandra Gómez

Sigue en este EN VIVO las noticias de las carreteras de México, con información sobre accidentes, choques, cierres, bloqueos y afectaciones a la circulación. Autoridades y servicios de emergencia atienden distintos incidentes; te contamos cuáles son las vialidades afectadas y dónde se registra tráfico para que tomes precauciones.

¿Cómo circulan las carreteras en México HOY 1 de octubre?

Accidente en la autopista del Sol

Se registra afectación en la México-Acapulco, tras un fuerte accidente con dirección hacia Acapulco.
No se han reportado personas muertas ni lesionadas.

Accidente en la Autopista México-Pachuca

Una pipa se vio involucrada en un choque múltiple sobre la Autopista México-Pachuca, a la altura de El Frontón, en Ecatepec, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, una persona murió a consecuencia del accidente.

Los servicios de emergencia trabajan en la zona, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular por este punto.

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