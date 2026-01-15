Caos vial en carreteras de México HOY: Tráfico por accidentes, bloqueos y manifestaciones colapsan autopistas

Las carreteras de México HOY viven una jornada de alta tensión vial. Desde la madrugada de este 15 de enero, accidentes, bloqueos y manifestaciones han paralizado autopistas clave, generando caos vial y dejando a miles de automovilistas varados en accesos estratégicos del país.

Las afectaciones se concentran en carreteras que conectan con la Ciudad de México, donde los cierres parciales y totales han disparado los tiempos de traslado y obligan a conductores a buscar rutas alternas de último momento.

Reportes de Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE confirman múltiples incidentes activos, entre ellos accidentes viales, bloqueos intermitentes y manifestaciones que mantienen la circulación detenida en varios tramos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POLICÍAS QUE HUYERON DE CÁMARAS DE FIA EN NAUCALPAN TIENEN DENUNCIA PENAL POR EXTORSIÓN