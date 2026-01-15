Caos vial en carreteras de México HOY: Tráfico por accidentes, bloqueos y manifestaciones colapsan autopistas
Alerta vial en carreteras de México HOY: Accidentes, bloqueos y manifestaciones provocan cierres y caos por tráfico; revisa afectaciones y rutas alternas.
Las carreteras de México HOY viven una jornada de alta tensión vial. Desde la madrugada de este 15 de enero, accidentes, bloqueos y manifestaciones han paralizado autopistas clave, generando caos vial y dejando a miles de automovilistas varados en accesos estratégicos del país.
Las afectaciones se concentran en carreteras que conectan con la Ciudad de México, donde los cierres parciales y totales han disparado los tiempos de traslado y obligan a conductores a buscar rutas alternas de último momento.
Reportes de Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE confirman múltiples incidentes activos, entre ellos accidentes viales, bloqueos intermitentes y manifestaciones que mantienen la circulación detenida en varios tramos.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: POLICÍAS QUE HUYERON DE CÁMARAS DE FIA EN NAUCALPAN TIENEN DENUNCIA PENAL POR EXTORSIÓN
Caos vial en carreteras de México HOY: Tráfico por accidentes, bloqueos y manifestaciones colapsan autopistas
¿Cuáles son las principales alternativas viales para ir de Monterrey a Laredo?
Ante la paralización de la carretera libre Monterrey–Laredo, existen varias alternativas viales para continuar el traslado de manera segura y eficiente. Una de las principales es la Autopista Monterrey–Nuevo Laredo (85D de cuota), que corre paralela a la vía libre y ofrece mayor seguridad, carriles más amplios y menor riesgo de interrupciones, aunque requiere el pago de casetas.
Otra opción importante es la carretera La Gloria–Colombia, una ruta moderna que conecta directamente con la aduana Colombia–Laredo, lo que permite a los conductores evitar el tramo afectado de la vía libre y agilizar el cruce hacia Estados Unidos.
Ambas alternativas son recomendables para quienes buscan minimizar retrasos y mantener la seguridad durante el viaje, especialmente en momentos de incidentes o cierres en la carretera libre Monterrey–Laredo.
Reportan manifestantes en autopista Ciudad Mendoza–Córdoba
La circulación en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, a la altura del kilómetro 275 en dirección a Ciudad Mendoza, se encuentra cerrada debido a la presencia de manifestantes. Esta situación provoca tránsito detenido y posibles demoras para quienes transitan por la vía.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas para evitar contratiempos; se sugiere a los conductores mantenerse atentos a la información oficial y consultar mapas o ubicaciones actualizadas para planear su traslado mientras se mantiene el cierre en la zona.
Emergencia es atendida en carretera libre Monterrey–Laredo
Un choque entre tráileres provocó un incendio y el cierre total de la circulación en la carretera libre Monterrey–Laredo, a la altura del kilómetro 66. El accidente dejó una persona lesionada, quien fue atendida por los servicios de emergencia en el lugar.
La conflagración generó afectaciones importantes al tránsito, por lo que las autoridades recomendaron extremar precauciones.