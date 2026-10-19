Carreteras de México HOY: Accidentes provocan caos y hay un bloqueo en la vía Los Reyes - Texcoco
Por las principales carreteras del país circulan vehículos de carga y autos particulares, que se encuentran con accidentes y bloqueos que retrasan su traslado HOY.
En el inicio de la semana es importante estar informado sobre el estado de las carreteras en México, para llegar a tiempo a cualquier destino; por eso, en Azteca Noticias te mostramos qué pasa en las principales autopistas y caminos este lunes 19 de octubre de 2026.
A través de datos confirmados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), por la Guardia Nacional división Carreteras, y por autoridades locales de los estados, te llevamos el minuto a minuto de lo que ocurre en las vialidades.
¿Hay bloqueos hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México
Manifestantes cierran la carretera Los Reyes-Texcoco
Un grupo de manifestantes cerró ambos sentidos de la carretera federal Los Reyes-Texcoco, a la altura del kilómetro 5+900, lo que ya genera caos en la zona.
Para evitar este colapso vial, autoridades del Estado de México recomendaron utilizar el camino estatal 880 La Magdalena - Chimalhuacán, como alternativa.
Aparatoso accidente en la carretera Jiquilpan-Colima
Hay tráfico pesado en la carretera Jiquilpan-Colima debido a la volcadura de un tráiler, a la altura del kilómetro 021+850 de esta vialidad, ubicada en el estado de Michoacán.