Carreteras de México HOY: Accidentes provocan caos y hay un bloqueo en la vía Los Reyes - Texcoco

En el inicio de la semana es importante estar informado sobre el estado de las carreteras en México, para llegar a tiempo a cualquier destino; por eso, en Azteca Noticias te mostramos qué pasa en las principales autopistas y caminos este lunes 19 de octubre de 2026.

A través de datos confirmados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), por la Guardia Nacional división Carreteras, y por autoridades locales de los estados, te llevamos el minuto a minuto de lo que ocurre en las vialidades.