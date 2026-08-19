Carta de Andy López Beltrán a Trump retrata su arrogancia e ignorancia; advierten desde el PRI

La carta de Andy López Beltrán a Donald Trump provocó una fuerte reacción dentro del PRI; la senadora Carolina Viggiano acusó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador de mostrar "arrogancia" e "ignorancia", mientras que el diputado Rubén Moreira cuestionó su percepción de la realidad y aseguró que "se cree estadista".

Las críticas surgieron después de que Andy López Beltrán publicara en Instagram un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, luego de informar que le fue retirada la visa para ingresar a ese país; en la carta cuestionó la decisión y pidió conocer la postura de Trump.

Viggiano acusa arrogancia e ignorancia en la carta de Andy

Carolina Viggiano fue particularmente dura al referirse al contenido del documento, pues la senadora priista sostuvo que el mensaje permite observar, desde su perspectiva, la forma en que López Beltrán enfrenta el episodio y consideró que debería ser investigado por las autoridades mexicanas ante los señalamientos que existen en su contra.

Entre las acusaciones que mencionó la legisladora están presuntos vínculos con operaciones de huachicol fiscal y con el narcotráfico; sin embargo, se trata de señalamientos expresados por Viggiano y no de delitos mediante una sentencia.

La senadora también cuestionó que, en lugar de enfrentar esos señalamientos en México, el hijo del expresidente haya recurrido directamente a Trump mediante una carta pública.

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La senadora del #PRI, @caroviggiano , criticó la carta que Andy López Beltrán envió a #DonaldTrump tras la cancelación de su #visa.



Aseguró que el contenido refleja, desde su perspectiva, arrogancia e ignorancia por parte del hijo del expresidente.



Vía @seguragmf pic.twitter.com/3blWjhscPv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Moreira cuestiona que Andy se crea "estadista"

Rubén Moreira también lanzó críticas contra Andy López Beltrán y centró sus comentarios en la forma en que el político se presentó ante Donald Trump.

El coordinador priista afirmó que Andy tiene, a su juicio, un problema de percepción de la realidad y resumió su crítica con una frase: "Él se cree estadista".

Moreira incluso puso en duda que la carta hubiera llegado realmente a manos de Trump y cuestionó que el mandatario estadounidense fuera a dedicarle atención al mensaje; sus declaraciones posteriormente escalaron hacia descalificaciones personales contra López Beltrán.