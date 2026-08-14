Retiran visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, señaló en una carta publicada en redes sociales que le fue retirada la visa para ingresar a EU.
Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que le retiraron su visa para entrar a Estados Unidos.
Andy López Beltrán publicó una carta en su cuenta de Instagram dirigida al presidente Donald Trump y fechada este jueves 13 de agosto de 2026 desde Teapa, Tabasco.
Hijo de López Obrador señala a Marco Rubio tras retiro de su visa
Andy López Beltrán señaló que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estados Unidos, y Christopher Landau, subsecretario de la misma dependencia, ordenaron quitarle su permiso para ingresar a ese país.