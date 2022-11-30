Explota carta bomba en la embajada de Ucrania en Madrid

En España, la Policía Nacional confirmó que se registró una explosión en la Embajada de Ucrania en Madrid. La sede diplomática dijo que se debió a una carta bomba que llegó a su edificio, lo que provocó que al menos una persona resultara herida.

Además, explicó que la persona lesionada es un empleado de la Embajada de Ucrania que presuntamente fue quien recibió y abrió el sobre.

🔴#ÚLTIMAHORA | Se registró una explosión en la embajada de #Ucrania en #Madrid, #España, a través de una carta #bomba que llegó a la sede diplomática.



Así lo confirmó la #PolicíaNacional pic.twitter.com/53bhz7t3zz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 30, 2022

El suceso se ha producido sobre las 13:00 horas de este miércoles (tiempo local), cuando la Policía Nacional recibió un aviso por la deflagración en la delegación diplomática.

La Policía activó el protocolo antiterrorista y acordonó la zona donde se ubica la Embajada, en el número 52 de la Ronda Abubilla. Mientras que el empleado herido se desplazó por su propio pie a un centro hospitalario.

Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional con participación de la Policía Científica y de la Brigada Provincial de Información.

Ucrania pide que se investigue con urgencia motivos de la explosión

Por su parte, Oleg Nikolenko, portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, dijo que el artefacto explosivo estaba oculto en un sobre, el cual detonó dentro de la Embajada.

An explosive device hidden in an envelop detonated inside the embassy of Ukraine in Madrid. One staff member injured. FM @DmytroKuleba instructed to strengthen the security of all Ukrainian embassies. He also called on the Spanish authorities to urgently investigate this attack. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 30, 2022

Después de este incidente, las autoridades ucranianas pidieron fortalecer la seguridad en todas sus sedes diplomáticas.

Además, hicieron un llamado urgente para que las autoridades de España investiguen la explosión, en la que resultó herida una persona.

