En una carta, Pedro Castillo llama usurpadora a presidenta de Perú

Pedro Castillo, expresidente de Perú, escribió una carta a mano desde la cárcel en la que se encuentra recluido. En la misiva, publicada en Twitter, llamó usurpadora a la actual mandataria, Dina Boluarte.

Pedro Castillo, derrocado la semana pasada en un juicio político, dijo que fue “secuestrado y humillado”, también pidió a los ciudadanos no caer en el “juego sucio” de unas nuevas elecciones convocadas por Dina Boluarte.

"Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado", dijo en la carta manuscrita publicada por el exmandatario en sus redes sociales.

Los comentarios escritos por Pedro Castillo en la carta podrían avivar las tensiones en el país andino, donde las protestas ya dejaron al menos dos personas sin vida.

Pedro Castillo también anunció que no renunciará como presidente de Perú a pesar de que los legisladores lo destituyeron legalmente en un juicio político, luego de que él intentó disolver al Congreso.

Querido pueblo peruano, grandioso y paciente: pic.twitter.com/4IbZbhnM5D — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

"Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento cómo Presidente, y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones".

La carta es el primer comunicado de Pedro Castillo desde que fue detenido y acusado por los presuntos delitos de rebelión, por quebrantar el orden constitucional del país, y de "conspiración" contra el Estado, después de que intentó sorpresivamente disolver el Congreso dominado por la oposición.

Protestas en Perú por destitución de Pedro Castillo

Tras la destitución de Pedro Castillo, Boluarte prestó juramento como la nueva presidenta de Perú, lo que ocasionó una serie de protestas en el país andino.

Los manifestantes, muchos de ellos simpatizantes de Castillo, han exigido durante días que Perú celebre nuevas elecciones en lugar de permitir que Boluarte permanezca en el poder hasta 2026, cuando habría terminado el mandato de Pedro Castillo.

Algunos manifestantes también pidieron el cierre del Congreso y la liberación del expresidente Pedro Castillo.

