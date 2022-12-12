Al menos dos muertos y cuatro personas heridas dejaron las protestas en una zona andina de Perú en demanda de un adelanto de elecciones generales, tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, dijeron la policía y autoridades locales.

La policía reportó uno de los decesos en un comunicado; aseguró que se produjo luego de un "ataque" de manifestantes al aeropuerto de Huancabamba en Andahuaylas, en la región de Apurímac, sin explicar las causas del fallecimiento.

Diversas protestas de cientos de personas se producen en algunas ciudades del interior de Perú y en Lima; estas reclaman elecciones anticipadas luego de que Dina Boluarte se convirtió en presidenta de Perú, luego de la destitución de Castillo que intentó disolver el Congreso dominado por la oposición.

Los manifestantes, muchos de ellos simpatizantes del exmandatario, demandan también el cierre del Congreso.

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🔥Prenden fuego a una comisaría en la localidad peruana de Huancabamba

Fuente 👉 RT pic.twitter.com/qrFHmKPs6T — ilde (@ildemaropirez43) December 12, 2022

Ataque al aeropuerto de Huancabamba

La policía informó que el ataque a la terminal aérea, que está bajo custodia de las fuerzas de seguridad, dejó a un policía herido "con objetos contundentes".

El Gobernador de la región de Apurímac, Baltazar Lantarón, dijo a la estación de televisión local Canal N que la víctima tenía una "herida en el cuello" producto del enfrentamiento entre manifestantes y la policía.

"Se reportan cuatro heridos, atendidos en el centro de salud, tres de ellos (con heridas) en el cuero cabelludo, con heridas múltiples, por perdigones, tenemos un fallecido", afirmó Lantarón.

Más temprano, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), que administra los terminales aéreos de Perú, había informado en un comunicado el cierre del aeropuerto de Andahuaylas "tras los ataques y actos de vandalismo que viene sufriendo desde el último sábado".

Corpac reportó que los manifestantes, que en el ataque incendiaron "la sala de transmisores" indispensable para brindar los servicios de navegación, han cercado el terminal aéreo.

La Defensoría del Pueblo informó el sábado que dos policías habían sido retenidos por horas por los manifestantes en Andahuaylas, aunque luego fueron liberados. Los enfrentamientos del sábado dejaron 16 civiles y cuatro policías heridos, agregó.