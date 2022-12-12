Dina Boluarte pide adelanto de elecciones para abril 2024

La presidenta electa de Perú, luego de la destitución del exmandatario Pedro Castillo, Dina Boluarte, anunció en un mensaje a través de televisión que buscará que las elecciones sean adelantadas para abril 2024; también declaró Estado de Emergencia tras las protestas y la muerte de dos personas por los enfrentamientos.

Queridos y queridas compatriotas, la patria está viviendo horas difíciles, al asumir el mando presidencial señalé que mi gobierno buscaría el diálogo, el entendimiento y la concertación y los consensos entre todos y para todos. Dina Boluarte

Dina Boluarte declaró que en los próximos días buscará mandar al Congreso la iniciativa para adelantar las protestas para abril 2024. Esto, con el propósito de que sea consensuado y aprobado en el parlamento. "La aprobación del adelanto de elecciones implica reforma constitucionales", reiteró.

Asimismo, declaró el Estado de Emergencia en áreas de alto conflicto social debido a las protestas y buscará recuperar pacíficamente el control y el orden sin afectar los derechos de los ciudadanos.

En #Perú, la presidenta Dina Boluarte anunció que convocará a elecciones adelantadas para abril del 2024.



La mandataria declaró estado de #emergencia en algunas regiones por las #protestas que ya dejaron dos muertos y al menos 20 heridos.



Una nota de @marissaespg | @HechosAM pic.twitter.com/u54kD5YOaz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2022

La presidenta electa de Perú aclaró que asumió la presidencia de la República en una situación de crisis política que demanda serias reformas constitucionales para crear el sistema político y que la representación de cada ciudadano tampoco sea un cheque en blanco, sino una forma creativa y próspera de participación en la gobernanza de Perú.

Dina Boluarte también agregó que su deber como presidenta de Perú es interpretar, recoger y leer las aspiraciones, así como los intereses de la gran mayoría de los peruanos.

Dos muertos y cuatro heridos por protestas en Perú

⚠️ PERÚ ‼️



🔥Prenden fuego a una comisaría en la localidad peruana de Huancabamba

Fuente 👉 RT pic.twitter.com/qrFHmKPs6T — ilde (@ildemaropirez43) December 12, 2022

Al menos dos muertos y cinco personas heridas, entre ellas un policía, dejaron las protestas en una zona andina de Perú en demanda de un adelanto de elecciones generales, tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo.

La policía reportó uno de los decesos a través de un comunicado; aseguró que se produjo luego de un “ataque” de manifestantes al aeropuerto de Huancabamba en Andahuaylas, en la región de Apurímac, sin explicar las causas del fallecimiento.

Por su parte, Dina Boluarte lamentó las pérdidas en "su tierra" y mandó sus condolencias con los familiares de los fallecidos.

