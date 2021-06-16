Piloto publica carta “escalofriante” escrita al inicio de la pandemia

Para dejar testimonio de lo que ocurría al inicio de la pandemia de Covid-19, un piloto escribió y dejó una "carta del tiempo" en la cabina de su avión, en Estados Unidos.

La "carta del tiempo" fue escrita hace un año por el piloto Chris Dennis, quien documentó en varias ocasiones cómo lucía el aeropuerto Internacional St. Paul en Minneapolis, a días que se declarara la pandemia por Covid-19.

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El piloto no tenía idea de cuánto duraría esta situación que provocó que en varios países, entre ellos Estados Unidos, se cerraran fronteras y negocios como parte del confinamiento para contener la pandemia.

El piloto Chris Dennis escribió su carta con la intención de documentar, pero también de dar esperanza a quien encontrara su escrito cuando terminara la pandemia.

Piloto relata en carta panorama “escalofriante” en aeropuerto

“Hola pilotos, es 23 de marzo de 2020 y acabamos de llegar desde el Aeropuerto Internacional St. Paul de Minneapolis”, escribió en la carta el piloto, quien compartió en Facebook una fotografía del documento.

“Es escalofriante ver a gran parte de nuestra flota aquí, estacionada en el desierto. Si estás aquí para recogerlo, entonces la luz debe estar al final del túnel. Es asombroso lo rápido que esto ha cambiado. ¡Que tenga un vuelo seguro sacándolo del depósito!”, escribió el piloto.

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El piloto también compartió algunas imágenes que usaron medios locales para ilustrar el inicio de la pandemia, situación que nadie imaginó que duraría más de una año.

En las imágenes, el piloto describió que tras llevar a la aeronave para ser guardado, observó lo desolado que lucía el aeropuerto.

“Escalofriante, apocalíptico, surrealista... todas las palabras no se ajustan a lo que está sucediendo en el mundo”.

“Es espantoso. Por favor, manténgase adentro, con distancia social y deje que esto pase rápidamente”, se lee al final de la publicación del piloto.

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