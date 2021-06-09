VIDEO: Dron reabastece de combustible a avión en pleno vuelo en EU

Un video muestra el momento en el que un dron reabastece de combustible a un avión de combate que se encontraba en pleno vuelo, informó este martes el Pentágono, en Estados Unidos.

La Marina de Estados Unidos utilizó por primera vez este dron, un avión cisterna no tripulado, para reabastecer a la aeronave F/A-18E-F Super Hornet.

El reabastecimiento de combustible fue parte de una prueba realizada el pasado 4 de junio con un dron MQ-25 Stingray de Boeign desde el Aeropuerto MidAmerica en Mascoutah, Illinois.

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“La misión demostró que el avión cisterna no tripulado puede usar exitosamente el método probado para el reabastecimiento de combustible en vuelo”, señaló el Departamento de Defensa.

Prueba entre el dron y el avión

Esta prueba de reabastecimiento de combustible entre el dron y el avión fue realizada para tener cimientos para integrar portaaviones y permitir una mayor capacidad en el uso combinado de vehículos tripulados y no tripulados, explicó el contraalmirante Brian Corey, oficial encargado del programa.

En las imágenes se observa que el avión se acercó a unos metros del dron y uno de los pilotos sujetó una manguera con la que les proporcionó el combustible.

De acuerdo con Dave Bujold, director del programa MQ-27, citado por el Pentágono, la aeronave se acercó unos seis metros al dron para que los dos tripulantes tomaran algunas medidas y observaran varias características del robot.

“Querían ver cuán estable era el vuelo en tan corta proximidad con el vehículo no tripulado”, añadió. También “querían observar oficialmente, con sus propios ojos, el comportamiento del vehículo cisterna y la canasta de reabastecimiento”.

En la conexión entre los vehículos hubo una transferencia de 135 kilogramos de combustible del MQ-25 al avión cuando ambos volaban a unos tres mil 50 metros de altura.

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