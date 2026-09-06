Subió al Trolebús de CDMX y fue lastimada por banda de carteristas para robarla

Seis personas que presuntamente formaban parte de una banda de carteristas fueron detenidas tras lastimar a una usuaria del Trolebús de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el testimonio de la víctima, se acercaron a ella y comenzaron a agredirla físicamente y la despojaron de su cartera.

¿Dónde operaban los carteristas descubiertos en Trolebús de CDMX?

Este robo fue reportado ante las autoridades y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para auxiliar a la víctima, a quien asaltaron dentro de una unidad de este transporte eléctrico.

La banda de los supuestos carteristas fue descubierta este viernes 4 de septiembre de 2026 en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro, emitieron una alerta por un robo a una usuaria del Trolebús, en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle República de Cuba.

Víctima de carteristas declaró que fue agredida

La víctima era una mujer de 30 años, quien denunció que un grupo de personas que estaban a la vista la habían lastimado y le quitaron su cartera cuando viajaba en la unidad del Trolebús.

Al tener a la vista a los presuntos responsables, los oficiale se acercaron a ellos y les realizaron una revisión preventiva tras la cual recuperaron las pertenencias de la afectada quien manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los detenidos son cuatro mujeres de 20, 25, 40 y 45 años, y a dos hombres de 25 y 30 años de edad, quienes, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, quien determinará su situación legal.

