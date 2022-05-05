La Casa Blanca celebra el 5 de mayo con Gutiérrez Müller como invitada
La esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, fue la invitada de honor en la recepción que ofreció la Casa Blanca por el 5 de mayo.
Este jueves, la Casa Blanca realizó una recepción para celebrar el 5 de mayo, una fiesta en la que se conmemora en México la Batalla de Puebla, y que también es festejada en varias ciudades de Estados Unidos. En el evento de este año, el presidente Joe Biden invitó a la esposa del mandatario mexicano, Beatriz Gutierrez Müller a pasar la celebración en la casa presidencial estadounidense.
La recepción en la Casa Blanca fue organizada por la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, donde se realizaron bailes folklóricos y el presidente Joe Biden ofreció un discurso en el que se comprometió a arreglar el problema migratorio de los latinos.
Posteriormente, Beatriz Gutiérrez Müller se unió al presidente Joe Biden y a su esposa en la recepción, a la que acudieron cerca de 100 invitados y que se realizó en el Rose Garden de la Casa Blanca.
Cinco de Mayo is a day to celebrate freedom and resilience, but it’s also a day to celebrate friendship. I’m grateful for the friendship between the United States and Mexico and for the innumerable contributions that generations of Mexican Americans have made to our nation.— President Biden (@POTUS) May 5, 2022
En un mensaje compartido en sus redes sociales, el presidente Joe Biden dijo que el 5 de mayo es un día para celebrar la libertad y la resiliencia, y agradeció la amistad entre Estados Unidos y México.
“El 5 de Mayo es un día para celebrar la libertad y la resiliencia, pero también es un día para celebrar la amistad. Estoy agradecido por la amistad entre Estados Unidos y México y por las innumerables contribuciones que generaciones de mexicoamericanos han hecho a nuestra nación”.
Gutiérrez Müller agradece invitación a la Casa Blanca el 5 de mayo
Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller, agradeció al presidente de Estados Unidos y a su esposa, Joe Biden y Jill Biden, por la invitación a la Casa Blanca para celebrar el 5 de mayo.
En sus redes sociales, Gutiérrez Müller indicó que México y Estados Unidos son países que comparten una extensa frontera pero construyen puentes con valores éticos.
“Dra. Biden: gracias por el té y su calidez. Un placer conocerla y saber que, como profesoras, aprendemos más de nuestros estudiantes que lo que les enseñamos en las aulas”, escribió la primera dama de México.