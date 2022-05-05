Este jueves, la Casa Blanca realizó una recepción para celebrar el 5 de mayo, una fiesta en la que se conmemora en México la Batalla de Puebla, y que también es festejada en varias ciudades de Estados Unidos. En el evento de este año, el presidente Joe Biden invitó a la esposa del mandatario mexicano, Beatriz Gutierrez Müller a pasar la celebración en la casa presidencial estadounidense.

La recepción en la Casa Blanca fue organizada por la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, donde se realizaron bailes folklóricos y el presidente Joe Biden ofreció un discurso en el que se comprometió a arreglar el problema migratorio de los latinos.

Posteriormente, Beatriz Gutiérrez Müller se unió al presidente Joe Biden y a su esposa en la recepción, a la que acudieron cerca de 100 invitados y que se realizó en el Rose Garden de la Casa Blanca.

Cinco de Mayo is a day to celebrate freedom and resilience, but it’s also a day to celebrate friendship. I’m grateful for the friendship between the United States and Mexico and for the innumerable contributions that generations of Mexican Americans have made to our nation. — President Biden (@POTUS) May 5, 2022

En un mensaje compartido en sus redes sociales, el presidente Joe Biden dijo que el 5 de mayo es un día para celebrar la libertad y la resiliencia, y agradeció la amistad entre Estados Unidos y México.

“El 5 de Mayo es un día para celebrar la libertad y la resiliencia, pero también es un día para celebrar la amistad. Estoy agradecido por la amistad entre Estados Unidos y México y por las innumerables contribuciones que generaciones de mexicoamericanos han hecho a nuestra nación”.

Gutiérrez Müller agradece invitación a la Casa Blanca el 5 de mayo

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller, agradeció al presidente de Estados Unidos y a su esposa, Joe Biden y Jill Biden, por la invitación a la Casa Blanca para celebrar el 5 de mayo.

En sus redes sociales, Gutiérrez Müller indicó que México y Estados Unidos son países que comparten una extensa frontera pero construyen puentes con valores éticos.

“Dra. Biden: gracias por el té y su calidez. Un placer conocerla y saber que, como profesoras, aprendemos más de nuestros estudiantes que lo que les enseñamos en las aulas”, escribió la primera dama de México.

