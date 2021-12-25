Evacúan 100 casas por volcadura de camión con gasolina en California

Este viernes por la mañana, cerca de 100 casas fueron evacuadas tras la volcadura de un camión en California, Estados Unidos, el cual transportaba gasolina.

Según la Patrulla de Caminos de California, el accidente ocurrió antes de las 5:00 a.m. en la Interestatal 689, en la región East Bay, al sur de la ciudad de Oakland del estado de California, Estados Unidos.

De acuerdo con información de medios internacionales, la volcadura del camión sucedió luego de que este chocó contra un automóvil particular, mismo que perdió el control y quedó detenido en la vía.

Tras el choque, explicaron las autoridades, el camión volcó y la gasolina cayó derramada al asfalto, de modo que los habitantes de las casas cercanas al sitio comenzaron a percibir un olor a gas.

Fremont Fire and @AlamedaCoFire HazMat teams are at the scene of an overturned tractor trailer on NB I-680 south of Durham/Automall Parkway. The trailer leaked gasoline into the storm drain and retention pond. #DurhamIC pic.twitter.com/091ZsaTeXu — Fremont Fire Department (@FremontFire) December 24, 2021

Por volcadura de camión en California, desalojan 100 casas

Autoridades de California decidieron desalojar cerca de 100 casas a fin de salvaguardar a los residentes de la región, quienes fueron refugiados temporalmente en un patio de obras públicas, donde pasarán Nochebuena.

La Policía de Fremont informó que evacuó alrededor de 100 casas cercanas a la volcadura del camión; además, senaló que hasta el momento no se reportan heridos y que ya se liberaron algunos carriles de la Interestatal.

Varias agencias se encargan de limpiar el área donde se derramó la gasolina, lo que provocó el cierre a la circulación por varias horas. Específicamente, los bomberos descargaron el combustible del camión volcado a otro de recuperación.

Asimismo, El Departamento de Policía de Fremont, el Departamento de Bomberos del Condado de Alameda, los Servicios de Salud Pública del Condado de Alameda y el Distrito Cuatro de Caltrans continúan con las labores.

En redes sociales, usuarios compartieron fotografías del accidente en Fremont, California, donde se observa al camión cisterna bocabajo a lo largo de la Interestatal 680.

Aerial photos of the overturned fuel truck on northbound I-680 north of SR-262 (S. Mission Boulevard). Approximately 7900 gallons of gasoline leaked from the fuel truck prompting the NB I-680 closure and residential evacuations along the NB I-680 sound wall. #DurhamIC @CHPDublin pic.twitter.com/SC2RM3tlGZ — Fremont Fire Department (@FremontFire) December 24, 2021

También, la Policía de Fermont compartió videos en los que se puede ver al camión estrellado contra una pared de la vía, mismo que era removido por grúas que acudieron al sitio del accidente.

