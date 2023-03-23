Por caso Beatriz, CIDH analiza penalización de aborto en El Salvador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a escuchar el caso histórico de una mujer en El Salvador a quien se le negó un aborto en 2013 a pesar de los llamados de los médicos para interrumpir su embarazo de alto riesgo.

El caso de la mujer, una trabajadora doméstica conocida solo como Beatriz para proteger su identidad, se convirtió en un símbolo de la prohibición total del aborto en El Salvador, que castiga con prisión a quienes se someten al procedimiento y a quienes lo practican o ayudan.

Los expertos dicen que el fallo de la corte a fines de año podría tener implicaciones de gran alcance en la salud reproductiva en todo el continente.

Humberto / Hermano de Beatriz:

“Nos llena de mucha satisfacción, mucha alegría, la esperanza de que ella obtenga la justicia que no pudo encontrar en El Salvador”.

"Lo más prudente era interrumpir el embarazo para no ponerla en riesgo a ella, su salud y su vida, ya que ella había tenido una experiencia previa, en el embarazo anterior, el primero, donde había estado expuesta a la misma situación y había estado al borde de la muerte"., aseguró el médico Antonio Ortiz, quien atendió a Beatriz pero no pudo realizar el aborto.

Today the Inter-American Court of Human Rights has the future of abortion rights in El Salvador in its hands.



The ability to choose when and if to have a child is borderless. Let’s not let Beatriz’s hearing today go unnoticed.



#JusticiaParaBeatriz #JusticeForBeatriz pic.twitter.com/A846NC8s5j — ❄️ Liberal Jane (@liberaljanee) March 22, 2023

Sin importar peligro de muerte o violación, El Salvador castiga a las madres que se practiquen un aborto

Los médicos le diagnosticaron a Beatriz, que sufría de lupus y otras dolencias, su segundo embarazo de alto riesgo en febrero de 2013, y dijeron que el feto no sobreviviría al embarazo.

Recomendaron un aborto pero no realizaron el procedimiento dada la severa penalización en El Salvador.

Beatriz apeló ante la Corte Suprema y la CIDH, pero la justicia salvadoreña rechazó su pedido y en junio de 2013 fue sometida a una cesárea. Su hija murió horas después.

Beatriz murió en 2017 por complicaciones de un accidente de motocicleta que ocurrió camino a una cita médica.

La representante legal de Beatriz y su familia, Gisela de León, dijo que lo que pasó Beatriz violó su derecho a la vida y también fue una forma de "tortura".

La audiencia pública de la corte, que se lleva a cabo en San José, Costa Rica hasta el jueves 24 de marzo, estuvo marcada por protestas contra el aborto y manifestaciones en apoyo a Beatriz.