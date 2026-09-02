Homicidio del tecladista Camilo Séptimo | Una niña y una mujer embarazada; Estas son las otras víctimas

El multihomicidio registrado al interior de un inmueble residencial en Atizapán de Zaragoza dejó un saldo de cuatro personas fallecidas entre ellas una menor de tan solo 3 años de edad. En este lamentable suceso salió a relucir una de las víctimas mortales fue el tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez "Honas".

¿Quiénes son las víctimas del multihomicidio donde murió el tecladista de Camilo Séptimo?

Entre las víctimas mortales se identificó a Jonathan Samuel Meléndez Olivares, de 38 años, productor musical, compositor e integrante de la agrupación Camilo Séptimo; a su esposa, de 35 años, quien presentaba un estado de gestación de cuatro meses; a la hija de ambos, de 3 años de edad; y a una joven de 21 años.

En el lugar, peritos y agentes ministeriales localizaron maniatada a la mascota de la familia y rescataron a un menor de 6 años que se encontraba con vida y sin signos de violencia.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

De los lamentables hechos se conoce que alrededor de las 23:50 horas del martes 1 de septiembre, la policía municipal acudió a un departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona conocida como Zona Esmeralda, tras ser alertada sobre la presencia de personas agredidas con proyectil de arma de fuego. Al ingresar al inmueble, las autoridades confirmaron el fallecimiento de cuatro personas.

Línea de investigación y abuso de confianza

Los peritajes iniciales recabados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sitúan la comisión del delito entre las 17:30 y las 19:40 horas. El informe técnico forense detalló que tres de las víctimas mortales presentaban impactos de arma de fuego en la región cefálica, mientras que la cuarta persona registró una herida de bala en la espalda.

De acuerdo con las indagatorias de la representación social, dos hombres habrían ingresado al departamento aprovechando un vínculo de confianza previo con las víctimas, lo que facilitó el acceso a la propiedad sin violencia en los accesos principales. Esta línea de trabajo permitió a los agentes investigadores rastrear los movimientos de los presuntos responsables inmediatamente después de los hechos.

Las autoridades aprehendieron a Diego Sebastián “N”, identificado por las investigaciones como socio comercial de la víctima de 38 años y señalado como probable autor de la agresión múltiple.

Previamente, los elementos policiales lograron la captura de Gerardo “N”, a quien se le investiga por su probable intervención en los mismos hechos. Ambos sujetos quedaron a disposición de la autoridad judicial del Estado de México para definir su situación jurídica en el plazo legal establecido.