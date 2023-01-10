Reabren caso de Emanuela Orlandi, joven que desapareció en el Vaticano

Autoridades de Roma reabrieron la investigación sobre el caso de Emanuela Orlandi, la hija de un exempleado del Vaticano que desapareció misteriosamente en esa ciudad hace 40 años.

El caso de Emanuela Orlandi retomó fuerza tras el lanzamiento de una serie documental llamada “Vatican Girl”, que se estrenó en una plataforma de streaming, donde se habla de la desaparición de la joven en el verano de 1983.

Por lo que el lunes, el Vaticano informó mediante un comunicado que Alessandro Diddy, promotor de justicia de la ciudad romana, abrirá una nueva carpeta de investigación sobre la desaparición de la joven.

Asimismo la Santa Sede indicó que el caso de Emanuela Orlandi se reabrió en respuesta a varias peticiones hechas por la familia para investigar qué pasó con la joven de 15 años.

La desaparición de Emanuela Orlandi en el Vaticano

Emanuela Orlandi tenía 15 años de edad cuando desapareció, era hija de un destacado empleado del Vaticano y vivía dentro de la Ciudad Santa. Emanuela era una de cinco hermanos.

La joven desapareció el 22 de junio de 1983 cuando regresaba a su casa después de una lección de música en el centro de Roma.

Han sido varias las teorías sobre la desaparición de Emanuela Orlandi; sin embargo, ninguna se ha podido confirmar y el caso permanece impune.

Una de las teorías indicaba que el secuestro de la joven podía estar ligado con la banda criminal della Magliana, cuyo líder, Enrico Pedis, fue enterrado dentro de la Iglesia Sant’Apollinare.

Basado en esa sospecha, el Vaticano ordenó exhumar los huesos de Pedir pensando que la menor podía estar enterrada ahí mismo, pero no encontraron nada.

En el 2018, se encontraron restos humanos en la embajada del Vaticano en Italia, sin embargo al hacerle un estudio de ADN no se encontraron coincidencias.

Después de 40 años, el caso sigue sin resolverse y la desaparición de Emanuela Orlandi aún resuenan en los muros del Vaticano.