El cuerpo de Benedicto XVI será expuesto en la Basílica de San Pedro

La Prensa del Vaticano reveló que el cuerpo del Benedicto XVI estará expuesto en la Basílica de San Pedro a partir del lunes 2 de enero, donde será honrado por los fieles que quieran darle el último adiós.

La muerte del Benedicto XVI fue anunciada en un comunicado oficial por Matteo Bruni, Director de la Oficina de Prensa del Vaticano, que dijo: "con tristeza les informo que el Papa Emérito, Benedicto XVI, falleció hoy a las 9:34, en el Monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano".

Desde #ElVaticano, nuestro corresponsal @ErrarEsRomano nos reporta el movimiento tras el deceso de Joseph Ratzinger, quien fue el papa número 205 en la historia.



Será el lunes cuando fieles y periodistas puedan despedirse de él en la Basílica de San Pedro. pic.twitter.com/EZLABn2OR5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 31, 2022

El Vaticano informó que el cuerpo de Benedicto XVI será velado a partir del lunes 2 de enero en la Basílica de San Pedro. El Vaticano tiene rituales minuciosamente elaborados para lo que sucede después de la muerte de un papa reinante, pero no se conocen públicamente los de un ex-pontífice romano.

"Con dolor les comunico que el Papa emérito, Benedicto XVI, ha fallecido hoy a las 9:34 en el Monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano", dijo el portavoz del Vaticano Matteo Bruni. "Siguiendo el deseo del Papa Emérito, el funeral se llevará a cabo en señal de sencillez", señaló Bruni, y agregó que el servicio sería "solemne y sobrio.

¿Cuándo será el funeral del Benedicto XVI?

La Prensa del Vaticano detalló que el funeral del Papa emérito, Benedicto XVI será en la mañana del jueves 5 de enero de 2023en la Plaza de San Pedro, donde el entonces cardenal Joseph Ratzinger, pronunció la misa fúnebre de su predecesor, el Papa Juan Pablo II, en 2005.

De igual manera las autoriadesdes del Vaticano detallaron que la misa estará presidida por el Papa Francisco, las delegaciones oficiales de gobiernos en el funeral de Benedicto XVI, se limitarían a las de Alemania e Italia y que otros dignatarios podrían asistir a título privado.

Luto en El Vaticano🕊️



Con campanadas, la Basílica de San Pedro anunció el deceso de #BenedictoXVI.



De a poco, los fieles se reunieron en la plaza para despedirlo. pic.twitter.com/NNi9hNKGL7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 31, 2022

Durante casi 25 años, como cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto fue el poderoso jefe de la oficina doctrinal del Vaticano, entonces conocida como Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF).

Los conservadores de la Iglesia han considerado al antiguo Papa como su abanderado y algunos ultratradicionalistas incluso se han negado a reconocer la legitimidad de Francisco.

