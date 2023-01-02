Exhiben el cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI en El Vaticano

La Ciudad del Vaticano continúa de luto por la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció durante las primeras horas del 31 de diciembre y se encuentra en proceso para iniciar su respectivo funeral. Por este motivo y antes de ser trasladado a la Basílica de San Pedro, este domingo 1° de enero exhibieron las primeras imágenes del cuerpo descansando en el monasterio donde vivía.

Por medio del canal oficial de comunicación del Vaticano se pudo observar a Benedicto XVI reposando sobre dos cojines dentro de una sala en el Mater Ecclesiae del Vaticano. Ahí se encontró acompañado por un Árbol de Navidad y bajo la cruz de cristo protegiendo su eterno descanso, además de portar prácticamente toda la indumentaria papal.

¿Qué lleva puesto el Papa Emérito Benedicto XVI antes de su funeral?

Previo a su funeral en la Basílica de San Pedro, donde será trasladado durante las primeras horas de este lunes 2 de febrero, el Papa Emérito Benedicto XVI ya viste los elementos pontificios más significativos con los que presidía El Vaticano entre el 2005 y 2013, pues junto a la sotana blanca lo acompaña la casulla pontificia color roja.

El Papa Emérito Benedicto XVI fue exhibido en el monasterio donde vivía previo a su funeral|Vatican News

En las manos sostiene rosario y sobre su cabeza la mitra característica del Papa, por lo que únicamente le hizo falta el palio papal que va sobre los hombros y que simboliza el pastoreo que deben realizar los sumos pontífices mientras están al mando del Vaticano.

El Papa Francisco fue el primero en visitar el cuerpo de Benedicto XVI, quien rezó junto a él previo a su traslado a la Basílica de San Pedro, donde continuarán los siete días de luto y donde ya se podrán recibir visitas por parte de los fieles católicos que decidan acudir a venerarlo y rezar junto al Papa Emérito, ya que este domingo no hubo acceso al monasterio donde residía desde 2013.

¿Cuándo es el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI?

El funeral de Benedicto XVI está programado para el próximo jueves 5 de enero. Antes permanecerá tres días en la Basílica de San Pedro para recibir visitas de los fieles en su último adiós y concluirá una ceremonia prácticamente idéntica a la muerte de un Papa en funciones.

