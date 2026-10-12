La envenenó durante 18 meses, ella lo grabó a escondidas y ahora buscan borrar su condena

Rong Yuan, ingeniera de California que descubrió que un compañero de trabajo contaminaba su agua con un metal tóxico, volvió a exponer el caso al compartir el video que permitió identificar al responsable; casi ocho años después de que comenzara la investigación, esto, después de que David Xu acudiera ante un juez del condado de Alameda para solicitar que se elimine formalmente su condena por envenenamiento.

El caso ocurrió en una empresa de ingeniería e investigación de Berkeley, donde Xu, quien trabajaba como ingeniero químico, contaminó durante aproximadamente 18 meses, entre 2017 y 2019, los alimentos y el agua de su compañera Rong Yuan con cadmio, una sustancia tóxica que puede provocar daños graves en el organismo.

El agua contenía niveles extremos de cadmio

De acuerdo con un informe de la Policía de Berkeley, Xu introdujo cadmio en los alimentos y el agua de su compañera en repetidas ocasiones durante más de un año; los análisis de muestras de la botella encontraron concentraciones de este metal de hasta 3.5 millones de veces el límite federal establecido para el agua potable.

La investigación agrega que los padres de Yuan también estuvieron expuestos accidentalmente al consumir agua contaminada.

Xu fue arrestado en marzo de 2019 y enfrentó cargos por intento de asesinato y envenenamiento; sin embargo, el proceso judicial tomó un rumbo distinto años después: en 2023, la Fiscalía ofreció un acuerdo que eliminó el cargo de intento de asesinato.

Xu se declaró "sin impugnar el cargo" por un delito grave de envenenamiento. En 2024 recibió dos años de libertad condicional, luego de que el juez duplicara el periodo inicialmente propuesto, además de una orden de restitución por 7 mil 58 dólares, cifra muy inferior al que pidió la demandante, Yuan había solicitado cerca de medio millón de dólares.

A Berkeley chemical engineer who suffered years of unexplained illness discovered through a spy camera from Amazon that her coworker, David Xu, was poisoning her food and water with cadmium, a toxic heavy metal for nearly 18 months between 2017 and 2019. The victim experienced significant health problems and at times required emergency care at a hospital. Newly released video shows Xu appearing to put a substance in her water bottle in 2019. Xu was arrested that year and charged with attempted murder and two counts of poisoning, offenses that could have sent him to prison for life. But under a plea deal, the attempted murder charge and one poisoning count were dropped. Xu pleaded no contest to one felony poisoning charge and received two years of probation, with credit for one day served. He completed probation in March and is now seeking to have his felony conviction dismissed. — CBS News (@CBSNews) October 12, 2026

¿Puede eliminar su condena de los antecedentes penales?

Tras concluir la libertad condicional en marzo de 2026, Xu inició el procedimiento para solicitar que se elimine su condena conforme a la legislación de California; no obstante, la Fiscalía se opuso a la petición, aunque la resolución dependerá de los requisitos legales aplicables y de la decisión judicial.

Para Yuan, el proceso representa otra batalla después de años de enfermedad y litigio. La mujer teme que, si se concede la solicitud, la condena deje de aparecer en ciertas consultas de antecedentes que podrían realizar futuros empleadores.