Notas
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Emboscada mortal: asesinan al alcalde de Santiago Amoltepec en Oaxaca
El ataque armado ocurrió tras una festividad local; Mario Hernández regresaba regresaba de una festividad en el centro del municipio cuando fue interceptado.
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Encuentran restos de biólogo italiano desaparecido en Colombia: Lo que se sabe de su asesinato
El Ministerio de Cultura de Italia y la policía de Colombia colaboran tras el asesinato de un biólogo italiano en Santa Marta. Conoce quién era y qué pasó.
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Mujer que descuartizó a su novio mientras tenían relaciones ataca a su propio abogado en Wisconsin
Una mujer condenada por homicidio en EU vuelve a ser noticia tras agredir a su defensor legal en pleno juicio. Revisa lo que ocurrió en Wisconsin.
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Niegan libertad a Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla
Yolanda Saldívar, condenada por el asesinato de Selena Quintanilla, no podrá obtener libertad condicional hasta 2030. La familia de Selena reacciona.
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Asesino del Walmart podría evitar la pena de muerte: Conoce la razón
Patrick Crusius, autor del tiroteo en Walmart de El Paso, Texas, recibió una oferta para evitar la pena de muerte. ¿Será sentenciado a cadena perpetua?
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Encuentran a 2 adultos y 3 niños brutalmente asesinados en vecindario de EU
Una tragedia sacude a Utah, EU. Una familia de 5, entre los que había 3 niños, fueron brutalmente asesinados. ¿Qué ocurrió en West Valley? Aquí los detalles.