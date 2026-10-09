Notas
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¡Terror en guardería de Brasil! Hombre armado toma rehenes y amenazó con incendiar el lugar
Toma de rehenes en una guardería de Curitiba, Brasil: un hombre armado amenazó con incendiar el lugar y la policía negoció para liberar a los niños retenidos.
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¿Quiénes son los “Los Chicos Phoenix”? Los adolescentes de EU que venden armas a cárteles mexicanos
Los jóvenes de entre 16 y 19 años presuntamente participan en la compra, el robo y la reventa de armas de fuego para el crimen organizado mexicano.
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"Nadie sabe": Autoridades resguardan la "Curva del mal", el rancho de exterminio en Nayarit
Hallan centro de exterminio en Xalisco, Nayarit. La Fiscalía y madres buscadoras procesan el predio en la Curva del Mal donde encontraron restos óseos.
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Adolescente que sobrevivió al presunto ataque de Cindy Tamez en Nuevo León narra el multihomicidio
El menor fue entrevistado por la Fiscalía y su relato forma parte de las diligencias para reconstruir las últimas horas de la familia tras el supuesto ataque de Cindy Tamez.
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VIDEO | “Pensé que nos iban a dar un tiro”: aterrador asalto de falsos barrenderos en San Juan de Aragón, CDMX
María Fernanda y su mamá fueron amagadas y obligadas a amarrarse en la sala de su casa por falsos barrenderos en San Juan de Aragón, en CDMX, para asaltarlas.
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"El Viceroy", hermano de "El Señor de los Cielos" volverá a la corte en abril tras librar la pena de muerte
Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, regresó a una corte federal de Nueva York en una audiencia de seguimiento que confirmó que su proceso entró en una fase de negociación con la fiscalía estadounidense.