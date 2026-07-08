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Lo buscan hasta en el agua: Genaro desapareció en Tlalpan y ubicación de celular da esperanza para hallarlo

Genaro David Lugo Romero desapareció el 19 de febrero de 2026 al ser visto por última vez en Tlalpan y tras meses de búsqueda, su celular arrojó una ubicación.

Buscan a Genaro David Lugo Romero desapareció en Tlalpan en febrero de 2026.
Buscan a Genaro David Lugo Romero: desapareció en Tlalpan desde febrero.|FGJCDMX

Escrito por: Iván Ramírez

Con información de: Armando Martínez

Genaro David Lugo Romero lleva desaparecido desde el 19 de febrero de 2026 al ser visto por última vez en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Luego de meses de búsqueda, se pudo conocer una ubicación clave de su paradero gracias a su teléfono celular, pero él no ha sido localizado.

Realizan operativo de búsqueda para encontrar a Genaro David

Autoridades de la CDMX llevaron a cabo un operativo de búsqueda en la zona de Xochimilco, tras saber la ubicación que arrojó el dispositivo móvil.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, en coordinación con diversas corporaciones de seguridad y rescate, desplegó un operativo de búsqueda.

Este se llevó en el vaso regulador de Muyuguarda, ubicado sobre la avenida Plan de Muyuguarda, en la colonia Barrio 18.

Hombre desaparecido habría sido privado de la libertad

Genaro David Lugo Romero, de 49 años de edad, presuntamente fue privado de la libertad en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, la última geolocalización de su teléfono celular ubicó el dispositivo en las inmediaciones del vaso regulador de Muyuguarda.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia.

También se sumaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De igual manera, integrantes del Grupo Especializado de la Búsqueda Inmediata, personal de CORENA y miembros del colectivo Armadillos Rastreadores, conformado por familiares y personas solidarias con la búsqueda.

Para reforzar las labores también fue utilizado un binomio canino, mientras las acciones de rastreo continuaban en el lugar.

¿Qué se sabe de la desaparición de Genaro David Lugo Romero?

La familia del hombre desaparecido denunció los hechos ante la Fiscalía de la CDMX y se emitió la ficha de búsqueda con folio D/00552/2026/CBP.

Desapareció en la colonia Peña Pobre, de la alcaldía Tlalpan, tras ser visto por última vez en su negocio y desde ese momento se desconoce su paradero.

Mide 1.68 metros, tiene una perforación en la oreja. Vestía una playera azul claro, oantalón negro y tenis blancos.

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