Teléfono de Edith Guadalupe es clave: buscan quién la contactó antes de ser asesinada en CDMX

A casi un mes del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven desaparecida en Iztapalapa y encontrada en un edificio en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México (CDMX) surgió una nueva versión.

La joven de 21 años fue reportada como desaparecida el 15 de abril de 2026 y su cuerpo fue encontrado dos días después en un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, donde el vigilante del domicilio Juan Jesús "N" presuntamente la mató.

¿Se conocían Juan Jesús "N" y Edith Guadalupe? Abogado responde

La víctima fue vista por última vez tras salir de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa y llegó en un mototaxi por aplicación a dicho edificio del cual ya no salió.

El 17 de abril de 2026 fue detenido Juan Jesús "N", de 23 años, vigilante del edificio. De acuerdo con la Fiscalía, él y la joven habrían tenido un altercado tras el cual el joven la habría agredido en la caseta de vigilancia. La familia de Edith Guadalupe asegura que Juan Jesús "N" es el asesino.

Caso Edith Guadalupe destapa corrupción en Fiscalía CDMX: ¿qué ocurrió realmente en el edificio?

Hoy la fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que Juan Jesús "N" contactó previamente a Edith Guadalupe Valdés y que se habían quedado de ver en el edificio por motivos personales que no están relacionados con una entrevista de trabajo ni con la trata de personas.

Pero el abogado Julián González, representante legal del joven acusado, confirmó a Azteca Noticias que el imputado "nunca la había conocido, no la ubicaba".

Captan último momento de Edith Guadalupe antes de ser hallada sin vida

La familia denunció la desaparición de la mujer y las autoridades emitieron la ficha de búsqueda, pero de acuerdo con sus parientes, hubo negligencia y extorsión para buscarla.

La joven previamente había enviado su ubicación a su familia, pero esta, al ver que no volvió, se manifestó afuera del edificio donde aseguraban que entró, sin embargo, cuando protestaban les confirmaron que fue encontrada sin vida en el lugar.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el presunto feminicida tenía control total del acceso al edificio, incluyendo la puerta principal, el estacionamiento, así como del sistema de videovigilancia.

La Fiscalía de CDMX aseguró que el sistema fue desconectado entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, periodo en el que se estableció que ocurrió la agresión, así como en tres momentos adicionales durante la madrugada del 16 de abril.

No obstante, un video de una cámara particular registró que la hora de entrada de Edith Guadalupe al edificio donde la mataron fue a las 17:58 horas.

Justicia para Edith Guadalupe: un trágico final



Edith fue hallada sin vida en el edificio donde acudió a una supuesta cita de trabajo. Tras su desaparición, las cámaras de seguridad son clave para esclarecer los hechos en un inmueble que ya había sido inspeccionado.



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Buscan quién contactó a Edith Guadalupe en edificio donde la mataron

Como parte de la investigación para esclarecer lo sucedido, el abogado contó que aún falta revisar el teléfono celular de ella para saber quién la contactó para que llegara al edificio de Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco.

"Está pendiente el teléfono de ella, de ver quién la contactó y por qué fue. La Fiscalía no ha extraído la información de ese teléfono o al menos, no nos han hecho del conocimiento", externó.

Alistan prueba de muestra de ADN de Juan Jesús "N"

El abogado informó que esta semana se hará una muestra de toma de ADN en el lugar de los hechos, pues Juan Jesús "N" era el vigilante y de acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, ahí la habría agredido con un desarmador.

No obstante, un análisis de un médico forense que la defensa de él presentó, refiere que la mujer no fue agredida con dicha herramienta y las heridas que presentaban son un objeto punzocortante como un cuchillo.

Caso Edith Guadalupe: Giro en la investigación forense



Nuevos peritajes revelan que la joven murió por un instrumento punzocortante, como es un cuchillo.



Además, Salvador Miguel, médico forense, argumenta que la hora de fallecimiento no cuadra con la descomposición del cuerpo.… pic.twitter.com/TmmMuGhBWe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

¿Qué pasó con Juan Jesús "N", vigilante acusado de matar a Edith Guadalupe?

Juan Jesús "N" fue vinculado a proceso y estará bajo prisión preventiva en el Reclusorio Norte mientras se lleva a cabo la investigación por estos hechos.

El joven se encuentra resguardado luego de que al parecer habrían intentado agredirlo, pero luego de las audiencias cuenta con seguridad.

Por ahora, su defensa se encuentra haciendo labores de investigación y con un equipo de peritos y en espera de grabaciones de la Fiscalía de la CDMX, las cuales dijo el abogado, no han sido expuestas.