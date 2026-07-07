Caso Camila Rodríguez García: La adolescente de 15 años desaparecida en Tlalpan; lo que sabemos

La desaparición de Camila Rodríguez García, una adolescente de 15 años, ya tiene tres días. A decir de sus familiares, no hay información por parte de las autoridades para localizar a la menor.

Camila fue vista por última vez el pasado 4 de julio de 2026 en la colonia San Miguel Topilejo, perteneciente a la alcaldía Tlalpan. Ante la falta de noticias sobre su paradero, la familia de la pequeña ha protestado el día de hoy. Aquí lo que sabemos sobre el caso.

Camila Rodríguez, desaparecida en Tlalpan, tiene un lunar en el lado derecho de su rostro

De acuerdo con la ficha oficial emitida por las autoridades, Camila mide 1.54 metros de altura y es de complexión delgada. Tiene la tez clara, ojos de color café claro y cabello castaño claro.

Como seña particular distintiva, la joven presenta un lunar en el lado derecho del rostro, ubicado entre el ojo y la nariz. Al momento de su desaparición, vestía una sudadera negra con franjas blancas, pantalón negro y tenis blancos.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Camila Rodriguez García, de 15 años, vista por última vez el pasado 4 de julio, en la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/q3yianvKS5 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 4, 2026

Familia protesta y bloquea la autopista México-Cuernavaca para exigir la localización de la adolescente

Ante lo que consideran una falta de avances significativos en la investigación, familiares y amigos de Camila llevaron a cabo un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca a la altura de San Miguel Topilejo el pasado 7 de julio.

Los manifestantes exigieron a las autoridades capitalinas un mayor empeño y celeridad en la búsqueda de la menor, subrayando que, en casos de desaparición, cada minuto es crucial. Se dio a conocer que los familiares cuentan con información sobre la geolocalización del celular de Camila donde se ubica que el dispositivo ya no está en la CDMX.

La manifestación, que buscaba visibilizar el caso y presionar a la Fiscalía para obtener respuestas contundentes, derivó en momentos de tensión al mediodía cuando automovilistas, desesperados por la interrupción del tráfico, se encararon con los familiares. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional para atender la situación y escuchar las demandas de los familiares, logrando restablecer la circulación vial poco tiempo después.

