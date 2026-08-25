¿Quién mató a Héctor Melesio Cuén? Declaraciones de Fausto “N” dan pistas sobre el caso

Fausto “N”, quien acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda en sus últimas horas de vida en una reunión con Joaquín Guzmán López, asegura que sicarios del hijo de “El Chapo” fueron quienes asesinaron al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su muerte ocurrió el 25 de julio de 2024, en una finca en Huertos del Pedregal, en Culiacán, justo el día en que se llevaron a Ismael “El Mayo” Zambada hacia Estados Unidos, donde quedó detenido.

¿Qué reveló Fausto “N” sobre la muerte de Melesio Cuén?

Fausto “N” grabó un video en 2024 y la Fiscalía General de la República incorporó la transcripción de dicho material al expediente que abrió en su contra. En su testimonio, relató que Cuén resultó herido durante un intercambio de disparos y que sus captores lo dejaron desangrarse hasta morir.

Según Fausto “N”, Ismael “El Mayo” Zambada entró a una habitación acompañado por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aproximadamente 15 minutos después comenzó una balacera.

¿Cómo fue la traición a Ismael “El Mayo” Zambada?

El testigo afirmó que la gente de Joaquín Guzmán abrió fuego. Después, alguien esposó a “El Mayo” y lo subió a una camioneta. Cerca de dos horas más tarde, los responsables lo trasladaron a otra unidad, en la que también viajaba Héctor Melesio Cuén, quien permanecía herido por un disparo en una pierna, por lo cual estaba débil y a punto de perder la vida desangrado.

El testimonio señala que las personas que mantenían cautivo a “El Mayo” y al exrector comenzaron a preparar una versión falsa sobre el ataque.

Según su declaración, los hombres lo amenazaron para que mintiera sobre el lugar y la forma en que Melesio Cuén había muerto. También lo obligaron a participar en un supuesto asalto ocurrido en una gasolinera.

La versión de la FGR: El presunto montaje en la gasolinera

La Fiscalía de Justicia de Sinaloa presentó un video en el que aparece ese presunto asalto. En la grabación, aparentemente, el exrector habría recibido los disparos en la gasolinera. Sin embargo, Fausto “N” afirmó que la escena formó parte de un montaje.

Después, los responsables hicieron que llevara a Cuén a una clínica. De acuerdo con el testimonio del personal, el exrector llegó desangrado y prácticamente sin vida.

El mismo 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado en una avioneta. El capo pensó que sus captores podían arrojarlo desde el aire, luego de reconocer al piloto identificado como “El Jando”, a quien señaló como integrante del grupo de “Los Chapitos”.

Las declaraciones del abogado sobre el traslado a Estados Unidos

Frank Pérez, abogado de Zambada, reveló esa versión al diario Los Angeles Times. Según el relato, “El Mayo” creyó que sus últimas horas habían llegado.

