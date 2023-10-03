Caso Montserrat Juárez: Detienen a mamá del feminicida en CDMX

Fue detenida Carmen "N", mamá de Sean Alejandro, presunto feminicida y quien era novio de Montserrat Juárez en la Ciudad de México (CDMX); a la mujer también la acusan de una posible participación en la violencia que se ejerció contra la joven y que terminó con su vida el pasado 22 de septiembre.

Este martes 3 de octubre, un juez concedió una orden de aprehensión en contra de la mujer por el delito de feminicidio; por lo que la mamá de Sean "N" fue localizada esta mañana en la Unidad Habitacional Cuitláhuac, dentro de la alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX.

Cabe recordar que en un video que circula en redes sociales donde se ve cómo Montserrat Juárez baja con dificultad las escaleras de un edificio en la Unidad Habitacional Lago de Chalco, en la Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, y justo va acompañada de Carmen, la mamá de Sean, quien hoy ya se encuentra presa mientras se realizan las indagatorias pertinentes.

Los dos padres de Sean "N" están detenidos por el caso de Montserrat Juárez

Cabe señalar que con la captura de Carmen "N", ya son los dos padres de Sean "N" quienes se encuentran detenidos por su presunta colaboración en el feminicidio de Montserrat Juárez, de quien el principal sospechoso es el propio Sean Alejandro.

El pasado 28 de septiembre, tanto el padre, César "N", como Sean, fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio de la joven de 24 años. Desde entonces, el juez concedió tres meses para realizar la investigación complementaria y, mientras tanto, se les ordenó prisión preventiva.

Cabe señalar que, durante la detención del padre y el presunto agresor, ambos se negaron a ser aprehendidos y el reporte oficial de la FGJ señaló resistencia e insultos. Finalmente, fueron presentados ante su respectivo juez de control, donde desde el primer momento se les relacionó con el feminicidio, aunque en un principio la prisión preventiva fue por narcomenudeo.

De esta forma, se confirma que el núcleo familiar de Sean "N" podría estar implicado en el feminicidio de la joven, pues aún está en investigación una de las hermanas. Se espera que en los próximos días se actualice la situación jurídica de los implicados.

